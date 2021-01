Fifa chama Palmeiras de "máquina verde" e até projeta encontro de Gabriel Menino com estrela do Bayern no Mundial

A Fifa fez elogios ao Palmeiras em seu perfil no Twitter após a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, na Argentina, pela primeira semifinal da Copa Libertadores. A entidade chamou o time de Abel Ferreira de "máquina verde" e projetou até o encontro de Gabriel Menino com Alphonso Davies, jovem estrela do Bayern, no Mundial de Clubes.

- O River Plate venceu sete jogos consecutivos em casa na Libertadores, marcando 20 golos e sofrendo apenas um. O Palmeiras acabou de esmagá-los por 3-0 na Argentina para colocar um pé na final e dar um passo em direção ao Mundial de Clubes. Isto é uma máquina verde.

Gabriel Menino também foi citado pela Fifa pelo lance de efeito que fez no segundo tempo da partida. A entidade até projetou um possível encontro do jogador com outro atleta jovem de muito sucesso, Alphonso Davies, do Bayern, no Mundial de Clubes.

- O menino pode brincar. O menino pode jogar muito, muito bem. Será que Gabriel Menino se emocionará ao lado de outro prodígio de 20 anos no Mundial de Clubes? - escreveu a Fifa.

Na jogada destacada, o garoto dominou a bola com o pé direito por trás da perna esquerda. O lance, aliás, gerou revolta dos jogadores do River. Carrascal, pouco depois, foi expulso por cometer uma falta violenta e chutar o palmeirense.

Globo Esporte