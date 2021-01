Inter de Milão vai mudar de logo e escudo em março, diz jornal

A Internazionale de Milão vai mudar a sua identidade. Segundo reportagem publicada pela Gazzetta dello Sport nesta segunda-feira, o clube continuará com o mesmo nome oficial (FC Internazionale Milano), mas passará a usar a marca "Inter Milano", com apenas o "I" e o "M" no escudo, a partir do dia 9 de março, aniversário de 113 anos da instituição.

A Gazzetta dello Sport revelou que foram meses de trabalho dentro da Inter de Milão para promover essa transformação na identidade do clube. O objetivo é ampliar a projeção global da instituição, sem abandonar o seu DNA, e ao mesmo tempo cativar os jovens de sua cidade-natal. A campanha de divulgação deve contar com famosos estilistas, torcedores e também jogadores do atual elenco.

O clube italiano vive um momento conturbado com a possibilidade de venda, dados os impactos econômicos da pandemia de Covid-19. A multinacional Suning, maior acionista, vem escutando ofertas. A Inter também deve mudar de patrocinador master, com a companhia Evergrande assumindo o lugar da Pirelli. Além disso, ainda há a procura por um novo estádio - a Internazionale "divide" o San Siro com o Milan.

O escudo da Internazionale de Milão foi desenhado em 1908 pelo ilustador Giorgio Muggiani, um dos fundadores do clube.

A Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano, com 40 pontos - mesmo número do Milan, mas com mais vitórias e maior saldo de gols. O time também está classificado para as quartas de final da Copa da Itália, mas foi eliminado da Champions League na fase de grupos.





Globo Esporte