James Harden deixa o Houston Rockets e vai para o Brooklyn Nets

Um dos maiores nomes da NBA, James Harden está fora do Houston Rockets. Segundo o portal The Athletic, o Barba foi negociado em um troca-troca envolvendo quatro clubes e outros seis jogadores e, com isso, seu destino será o Brooklyn Nets. Com a saída do seu astro, os Rockets receberão Victor Oladipo, Dante Exum e Rodions Kurucs. Caris LeVert vai atuar no Indiana Pacers, enquanto os destinos de Jarrett Allen e de Taurean Prince serão o Cleveland Cavaliers. Os clubes ainda não confirmaram a negociação.

Vivendo um momento complicado, com recentes críticas à sua forma física, Harden deixa os Rockets na penúltima colocação da Conferência Oeste. Nesta terça, ele fez a sua última partida pela franquia de Houston, quando foi derrotado por 117 a 100 pelo Los Angeles Lakers de LeBron James.

Atualmente com 31 anos, Harden estava no Houston Rockets desde 2012, após ser draftado pelo Oklahoma City Thunder em 2009. Ele participou oito vezes do All-Star Game da NBA e esteve presente seis vezes no All-NBA Team - uma vez na terceira equipe (2013) e seis vezes na primeira equipe (2014, 2015, 2017–2020).

O Barba também venceu o prêmio de jogador mais valioso (MVP) da NBA na temporada de 2017/2018, tendo mais votos que LeBron James e Anthony Davis. O jogador também integrou a seleção americana campeã olímpica em Londres 2012 e campeã mundial em 2014.

Globo Esporte