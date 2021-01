Jogadores entram em isolamento após casos positivos de Covid em voos para o Australian Open

Pelo menos três pessoas que estavam em dois voos fretados para o Australian Open testaram positivo para Covid-19, e todos os que viajaram nas mesmas aeronaves precisarão cumprir quarentena obrigatória de 14 dias em Melbourne. Segundo a imprensa europeia, o protocolo para evitar a propagação da doença afeta a preparação de 47 jogadores, dentre eles nomes como Victoria Azarenka, Sloane Stephens e Kei Nishikori.

A notícia do confinamento obrigatório nos quartos foi postada nas redes sociais pelo tenista mexicano Santiago González, número 155 do mundo. Ele compartilhou o texto do email que todos que estavam no voo QR7493, que partiu de Los Angeles, receberam por email. A mensagem informa que havia dois infectados na aeronave – seriam uma aeromoça e Edward Elliot, treinador de Lauren Davis. As instruções são para que ninguém deixe o quarto de hotel nas próximas duas semanas.

Um comunicado oficial publicado pela Tennis Australia confirma que houve dois casos positivos nos testes feitos já em solo australiano, reforçando que todos os passageiros apresentaram resultado negativo em testes feitos até 72h antes do embarque. No total a aeronave levou 79 pessoas, sendo 67 passageiros, 24 deles jogadores.

O jornal espanhol Marca publicou que outro voo, o EY8004, que partiu de Abu Dhabi com outros 23 jogadores, também teria ao menos um passageiro infectado. O Marca publica que a pessoa em questão seria o técnico de Bianca Andrescu. A Tennis Australia não se pronunciou ainda sobre qualquer caso envolvendo este segundo voo.

O caso do tenista americano Tennys Sandgren também levantou polêmica neste contexto. Ele foi autorizado a embarcar em Los Angeles com uma permissão especial apesar de ter testado positivo para Covid no fim da outra semana, por já ter tido Covid. A Tennis Australia afirma que o caso foi revisado por médicos, que atestaram ser comum que alguns fragmentos virais gerem um resultado positivo nos testes por algum tempo.

Um portavoz do controle de Covid no local informou que os atletas receberiam em seus quartos equipamentos para manter a forma física nas próximas duas semanas. O duplista neozelandês Artem Sitak postou nos stories sobre a frustração de ficar trancado. Depois mostrou-se mais aliviado dizendo que pediu e recebeu uma bicicleta ergométrica. Até brincou que está se preparando para o Tour de France de 2035.

Segundo o protocolo para evitar a proliferação do vírus, caso não houvesse nenhum caso positivo eles poderiam treinar por até 5h diárias, com a movimentação restrita às quadras e ao hotel.

A tenista Alize Cornet tuitou mostrando-se contra a severidade das medidas: "Semanas e semanas de treino e trabalho duro desperdiçadas por uma pessoas positiva para Covid num avião com 1/4 da capacidade. Desculpe mas isso é insano". Diante da repercussão negativa, a francesa número 53 do mundo apagou a publicação original e disse que não estava no voo, mas que era empática à situação dos colegas.

O Australian Open começa no dia 8 de fevereiro.





Globo Esporte