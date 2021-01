Jogando de branco na neve, time do Sivasspor fica "invisível" em partida na Turquia

Na imagem abaixo há, pelo menos, seis jogadores do Sivasspor na partida deste sábado contra o Istanbul Basaksehir. Difícil encontrá-los, não? Com o gramado coberto de neve e os jogadores vestidos de branco, o time visitante ficava "invisível" em certos ângulos da transmissão, no melhor estilo "Onde está Wally?".

O jogo terminou empatado em 1 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Turco. Apesar do curioso efeito visual, o trio de arbitragem não viu necessidade de mudança no uniforme do Sivasspor entendendo que de dentro de campo não havia prejuízo à identificação das equipes.

O Basaksehir contou com o brasileiro Rafael no time titular, além de Giuliano e Léo Duarte, que entraram nos minutos finais da partida. A equipe da casa saiu na frente com um gol do sérvio Daniel Aleksic, e o Sivasspor, do volante Claudemir, empatou aos 42, com o turco Hakan Arslan.

Atual campeão turco, o Basaksehir é apenas o 11º colocado nesta temporada, com 23 pontos. Já o Sivasspor, também com 23, é o décimo.

Globo Esporte