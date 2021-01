Jornais falam em "fim do ciclo" para Zidane no Real Madrid

A eliminação da Copa do Rei para o Alcoyano escancarou nova crise no Real Madrid. Jornais da Espanha repercutem nesta quinta-feira o vexame histórico e falam em "fim de ciclo" do treinador francês no comando do time.

Segundo o “Marca”, há sinais de esgotamento e desgaste de Zidane dentro do clube, assim como de alguns jogadores do elenco, que dificilmente seriam revertidos em caso de título do Campeonato Espanhol. O Real também segue vivo na Champions League.

De acordo com o "As", o treinador está "à beira do precipício", mas o jornal espanhol também destaca que ele já passou por situações semelhantes no passado, mas não "iguais". O Real Madrid está há cinco jogos sem vencer na temporada.

O jornalista Maximo Palma, da ESPN da Argentina, declarou que o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, seria o principal candidato para substituir Zidane.

Ainda de acordo com os dois principais jornais espanhóis de cobertura do dia a dia do Real Madrid, o incômodo do clube com Zidane é circunstancial, dependente dos resultados.

Mas pessoas de dentro da instituição enxergam negativamente a gestão de elenco que o treinador faz, dando poucas oportunidades para jogadores que custaram caro, como o zagueiro brasileiro Éder Militão, o atacante Jovic (que foi emprestado para o Eintracht Frankfurt), e o jovem Odegaard, que pediu para sair.

De qualquer forma, os dirigentes do clube não indicam a tomada de decisões drásticas, e devem esperar até o fim da temporada para colocar em marcha mudanças no Real Madrid. Zidane também não pretende pedir demissão.

A eliminação histórica da Copa do Rei veio na sequência de outro revés relevante para o Real Madrid na temporada: a derrota na semifinal da Supercopa da Espanha, para o Athletic Bilbao. A equipe está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, com 37 pontos, quatro a menos (e dois jogos a mais) do que o Atlético de Madrid, e vai encarar nas oitavas de final da Liga dos Campeões a Atalanta.





Globo Esporte