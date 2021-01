Jornal diz que permanência de Bale no Tottenham por mais uma temporada é improvável

(Foto: Getty Images)





Visto como oportunidade para recomeçar na carreira, o retorno de Gareth Bale ao Tottenham não caminha bem. E pode resultar na devolução do astro ao Real Madrid. O jornal "The Times" afirma nesta sexta-feira que é "improvável" que o galês tenha uma segunda temporada no clube londrino, para onde voltou no meio do ano, por empréstimo.

O grande problema de Bale mais uma vez tem sido sua forma física. O atacante voltou a ter problemas no joelho, que o deixaram fora de jogos importantes, e também na panturrilha - o que o deixou por bastante tempo no departamento médico, entre processos de recuperação e condicionamento. Até agora, foram apenas 12 jogos realizados, sendo oito deles como titular, com 624 minutos em campo.

O jornal inglês aponta que o jogador deseja ter mais oportunidades e ser aproveitado por mais minutos. O clima, porém, ainda seria bom, uma vez que o galês seria querido tanto pelo elenco como pelo técnico José Mourinho. Mas, a visão dentro do clube é que, com o atual rendimento, Bale não teria espaço para permanecer em 2021/22.

O Tottenham acertou o empréstimo de Bale, que vinha sem espaço no Real Madrid nas últimas temporadas, sendo alvo de críticas da torcida. Na época, não foi noticiado se o time inglês acertou uma cláusula de prioridade ou opção de compra.

Globo Esporte