LeBron James lidera, vence duelo contra Antetokounmpo, e Lakers batem os Bucks fora de casa

O ritmo acelerado desde o início indicou o caminho de toda a noite. Com derrotas na última rodada, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks queriam uma recuperação rápida. Mas, no duelo entre dois dos maiores astros da NBA na atualidade, a fome de LeBron James foi maior. Apesar do esforço de Giannis Antetokounmpo, o Rei se impôs e liderou os visitantes à vitória fora de casa: 113 a 106.

LeBron James foi o grande nome da noite. Depois de uma partida apagada contra o Golden State Warriors, o astro marcou 34 pontos, seis rebotes e oito assistências. Ao seu lado, Caldwell-Pope foi um coadjuvante à altura, principalmente nas bolas de três: sete no total, com 23 pontos na partida. Anthony Davis não foi brilhante, mas também foi essencial no triunfo: 18 pontos, nove rebotes e seis assistências.

Pelos Bucks, Antetokounmpo fez a sua parte, com 25 pontos, 12 rebotes e três assistências. Mas o Grego oscilou mais na partida, abrindo espaço para o brilho de LeBron. Jrue Holiday, com 22 pontos, e Khris Middleton, com 20, também se destacaram pelo time da casa.

Os Lakers, isolados na liderança na Conferência Oeste, voltam à quadra neste sábado, contra o Chicago Bulls, novamente fora de casa. Os Bucks, com duas derrotas seguidas, tentam a reação contra o Atlanta Hawks, no domingo.

Retrospecto:

Lakers: 12V, 4D (1° no Oeste)

Bucks: 9V, 6D (3° no Leste)

Velocidade máxima

Esqueçam qualquer pé no freio natural de um início de jogo. Lakers e Bucks foram à quadra em velocidade máxima na noite desta quinta. Giannis Antetokounmpo e LeBron James não quiseram dar brechas e partiram para o ataque em um início animado. O Grego foi quem tirou o placar do zero, mas o King logo respondeu. Em um festival de cestas de três dos dois lados, nenhum dos dois times conseguia se desgrudar no placar. Ainda assim, o time da casa zerou o cronômetro em vantagem no primeiro quarto: 33 a 29.

Na abertura do segundo quarto, LeBron James chamou o jogo. Diante de uma marcação falha dos Bucks, o astro foi somando cestas, uma atrás da outra. Do outro lado, o time da casa, porém, tinha um jogo mais equilibrado no ataque. E muito mais eficiente no garrafão. Mas, ainda assim, os Lakers tomaram a frente na reta final do primeiro tempo. No zerar do cronômetro, quase do meio da quadra, Caldwell-Pope marcou mais três pontos e ampliou a vantagem do time de Los Angeles: 63 a 57.

Os Lakers seguiram com as mãos calibradas. Caldwell-Pope e LeBron James marcaram duas cestas de três seguidas e ampliaram a vantagem para 12 pontos. Mas a eficiência ofensiva dos visitantes voltou a cair. E os Bucks aproveitaram. DiVicenzo, também fora do garrafão, diminuiu a diferença para apenas três pontos e recolocou Milwaukee na briga: 70 a 67.

Mas Caldwell-Pope se apresentava como o coadjuvante perfeito na noite em meio aos astros. Em mais duas cestas de três seguidas, ele voltou a deixar os Lakers confortáveis no placar, com 76 a 67. LeBron e Antetokounmpo foram para o banco par descansar. Os Bucks se aproveitaram e ficaram a apenas dois pontos do empate, com 78 a 76. Só que os Lakers frearam a reação mais uma vez. No fim do terceiro quarto, vitória parcial por 86 a 81.

Na volta à quadra, os Lakers pareciam caminhar com tranquilidade rumo à vitória. Mas Antetokounmpo não quis desistir tão cedo. O astro grego fez a diferença cair para apenas dois pontos (102 a 100). Caldwell-Pope deu mais tranquilidade ao time de Los Angeles com (mais) uma cesta de três. Caruso repetiu o feito pouco depois, a menos de dois minutos do fim da partida. LeBron James quis entrar na mesma festa e também fez a sua, a sexta na partida: 111 a 103. Ali, determinou a vitória dos Lakers. Os Bucks ainda tentaram, com uma cesta de três de Middleton. Mas não foi suficiente: 113 a 106.

