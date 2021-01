Libertadores 2021 já conhece 32 participantes, entre eles Boca e River; veja todos

(Foto: Getty Images)





A Copa Libertadores 2021 já está quase 70% completa. O título do Defensa y Justicia na Copa Sul-Americana definiu as últimas vagas da Argentina, totalizando 32 participantes conhecidos dos 47 reservados, entre fase de grupos e as três primeiras fases.

A Argentina tem sete representantes: Defensa y Justicia (campeão da Copa Sul-Americana), Boca Juniors (campeão da Superliga Argentina e da Copa da Liga), River Plate, Racing, Argentinos Juniors e Vélez Sarsfield e San Lorenzo (melhores classificados na sequência). Este último disputará o playoff.

Também estão definidos os clubes de Bolívia (4), Colômbia (4), Equador (4), Paraguai (4), Peru (4) e Venezuela (4), além da Universidad Católica, que pode ser Chile 1, 2 ou 3.

Os participantes da Libertadores 2021:





Clube País Quando entra Defensa y Justicia Argentina Fase de grupos Boca Juniors Argentina Fase de grupos River Plate Argentina Fase de grupos Racing Argentina Fase de grupos Argentinos Juniors Argentina Fase de grupos Vélez Sarsfield Argentina Fase de grupos San Lorenzo Argentina Segunda fase Always Ready Bolívia Fase de grupos The Strongest Bolívia Fase de grupos Bolívar Bolívia Segunda fase Royal Parí Bolívia Primeira fase Universidad Católica Chile Indefinido América de Cali Colômbia Fase de grupos Santa Fe Colômbia Fase de grupos Junior Barranquilla Colômbia Segunda fase Atlético Nacional Colômbia Segunda fase Barcelona Equador Fase de grupos LDU Equador Fase de grupos Independiente del Valle Equador Segunda fase Universidad Católica Equador Primeira fase Cerro Porteño Paraguai Fase de grupos Olímpia Paraguai Fase de grupos Libertad Paraguai Segunda fase Guaraní Paraguai Primeira fase Sporting Cristal Peru Fase de grupos Universitario Peru Fase de grupos Ayacucho Peru Segunda fase Universidad César Vallejo Peru Primeira fase Deportivo La Guaira Venezuela Fase de grupos Deportivo Táchira Venezuela Fase de grupos Deportivo Lara Venezuela Segunda fase Caracas Venezuela Primeira fase



No Brasil, o primeiro classificado será conhecido no próximo sábado, dia 30, quando Palmeiras e Santos se enfrentarão na decisão da atual Libertadores. O país terá, ao todo, oito participantes, seis direto na fase de grupos e dois deles na segunda fase, a mesma do San Lorenzo.

O sorteio será realizado no dia 5 de fevereiro, em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol. Os potes serão distribuídos de acordo com o ranking Conmebol Libertadores 2021. Times do mesmo país não podem se enfrentar – exceto se um deles vier das fases anteriores.

Globo Esporte