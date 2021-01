Liderança do Manchester City alcançada após goleada estabelece novo recorde na Premier League

A goleada do Manchester City sobre o West Bromwich por 5 a 0 marcou um novo recorde na história da Premier League. Com o resultado em casa, a equipe de Pep Guardiola alcançou a liderança do torneio, se tornando a nona equipe diferente a figurar no topo da tabela durante a atual temporada, fato que nunca aconteceu desde o começo da era moderna do Campeonato Inglês, em 1992.

Arsenal, Everton, Leicester, Liverpool, Southampton, Tottenham, Chelsea, Manchester United e, agora, Manchester City já estiveram, todos eles, no primeiro lugar da Premier League durante, pelo menos, uma rodada.

Manchester City atropela West Bromwich e dorme na liderança do Inglês

Guardiola não entrou no mérito da marca e elogiou sua equipe após a partida.

- Foi uma boa exibição e um bom resultado. Todos foram sólidos – afirmou.

O City soma 41 pontos, um a mais que o Manchester United, que ainda joga na rodada - recebe o lanterna Sheffield United nesta quarta-feira. Os líderes de momento, no entanto, ficarão com um jogo a menos, já que o confronto contra o Everton, pela 16ª rodada, ainda não foi realizado. O West Bromwich ocupa o penúltimo lugar do Campeonato Inglês.

Globo Esporte