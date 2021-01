Liga adia jogo do líder Atlético de Madrid por problemas causados pela Tempestade Filomena

(Foto: Getty Images)





O temor da organização do Campeonato Espanhol se concretizou: a Tempestade Filomena impediu a realização de um dos jogos da rodada do fim de semana. Por conta da nevasca que atinge a região de Madri, La Liga anunciou na manhã deste sábado o adiamento do duelo entre o líder Atlético de Madrid e Athletic de Bilbao, que se enfrentariam à tarde no Metropolitano, na capital.

O duelo era um dos motivos de preocupação desde que o fenômeno climático passou a causas transtornos na Península Ibérica, gerando fortes chuvas e nevascas em diferentes regiões de Portugal e Espanha. A zona de Madri foi uma das mais atingidas, e desde a última sexta surgiu a possibilidade de que os duelos marcados para a capital, na primeira e segunda divisões locais, precisassem ser adiados.

A Filomena fez com que as equipes espanholas modificassem seus planejamentos de viagens e causou problemas logísticos, que atingiram, por exemplo o Athletic de Bilbao. A equipe basca rumou para a capital na tarde da última sexta, mas o voo não teve condições de pouso no aeroporto de Barajas, precisando retornar a Bilbao.

A esperança era que tanto o elenco do Bilbao como o trio de arbitragem que trabalharia no jogo conseguissem chegar a Madri na manhã deste sábado, mas o aeroporto da capital precisou ser fechado pelas más condições climáticas. Desta forma, não houve outra opção para a liga senão adiar o confronto, que ainda não tem nova data definida, em meio ao apertado calendário da temporada 2020/21.

Em comunicado, La Liga informou que precisou pedir o adiamento do confronto após entrar em contato com representantes dos dois clubes, citando "a impossibilidade de ter o campo em condições ótimas", além do fechamento do aeroporto. O Comitê de Competição, horas depois, confirmou a decisão por conta da "situação excepcional".

Preocupação para Osasuna x Real Madrid

Após o adiamento de Atlético x Athletic, a organização do Campeonato Espanhol ainda tem outra preocupação para este sábado: o confronto entre Osasuna e Real Madrid, em Pamplona. A cidade também está sofrendo as consequências da Tempestade Filomena, e, de acordo com a imprensa espanhola, dezenas de funcionários se esforçam desde o início da manhã para tentar manter o gramado do estádio El Sadar em condições de receber o jogo.

Até o momento, o duelo, marcado para as 17h, está confirmado, uma vez que o campo não foi tomado pela neve diante do trabalho dos jardineiros. O Osasuna postou um vídeo em suas redes sociais exibindo o esforço dos funcionários, com o campo livre de neve no meio da manhã. Entretanto, uma nevasca intensa poderia modificar o cenário.

O Real Madrid precisou modificar sua programação tradicional para jogos fora de casa por conta da Filomena. O time, que geralmente viaja no mesmo dia das partidas, antecipou o deslocamento para Pamplona para a noite de sexta-feira, prevendo maiores problemas neste sábado. Ainda assim, a delegação teve que esperar por cinco horas dentro do avião até ter liberada a sua viagem, que ocorreu com sucesso.

Com o adiamento do jogo do Atlético, o Real Madrid ganha uma boa chance de se tornar líder do Campeonato Espanhol ao fim da rodada. A equipe merengue está na segunda colocação, 36 pontos, dois atrás do rival - dependendo apenas de uma vitória para chegar à ponta da tabela. Entretanto, o time de Zinedine Zidane ficará com 18 partidas realizadas, enquanto a equipe de Diego Simeone tem apenas 15.

Globo Esporte