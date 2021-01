Liverpool volta a vencer após cinco jogos no Inglês com gol de Firmino e volta ao G-4

O Liverpool reencontrou o caminho das vitórias após cinco tropeços no Campeonato Inglês com um resultado maiúsculo: 3 a 1 sobre o Tottenham, nesta quinta-feira, em Londres, em jogo que encerrou a 20ª rodada. E também com gol do brasileiro Roberto Firmino, que inaugurou o placar no fim do primeiro tempo. Alexander-Arnold ampliou, Höjbjerg diminuiu, e Mané deu números finais numa etapa final bastante animada.

O resultado devolveu o Liverpool ao G-4, onde estava até a vitória do West Ham sobre o Crystal Palace na terça-feira. Depois de perder duas vezes e empatar três, o atual campeão tem 37 pontos, quatro a menos que o Manchester City (que tem um jogo a menos). O Tottenham é o sexto, com 33.

O Tottenham começou com um gol anulado logo aos três minutos, por impedimento de Son. O time da casa oferecia perigo nos contra-ataques, enquanto o Liverpool carecia de uma grande oportunidade, embora tivesse mais volume. Aos 49, no último lance do primeiro tempo, não houve jeito: lançamento de Henderson, domínio e passe de Mané e gol de Firmino. Os visitantes voltaram em ritmo acelerado e fizeram o segundo aos dois, com Alexander-Arnold. Höjbjerg diminuiu num chutaço na sequência, mas o jogo era do Liverpool, que matou com Mané, aos 20, e até teve chances para fazer mais.

Alexander-Arnold e Mané foram os destaques da noite, com um gol e assistência cada. Salah bem que tentou, teve um gol anulado por mão de Firmino, mas passou em branco.

O gol de Firmino aos 49 minutos do primeiro tempo foi o primeiro do Liverpool na Premier League desde o empate com o West Bromwich em 27 de dezembro. Foram 482 minutos - e 93 finalizações - de seca.

Globo Esporte