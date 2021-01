Fluminense joga a toalha por renovação de Marcos Paulo e tentará vendê-lo até fim da janela

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)





A novela Marcos Paulo está perto de um final. Mas não o desejado pelo Fluminense. Com vínculo válido apenas até junho deste ano, o atacante de 19 anos pode assinar um pré-contrato com outro clube desde o dia 1º de janeiro (a Inter de Milão-ITA é um dos clubes que possui interesse). A diretoria tricolor está ciente que o jogador não pretende renovar mais seu contrato. Agora, ela tenta vendê-lo até o fim da janela de transferências para ter algum retorno financeiro, mesmo menor que o esperado.

Apesar do imbróglio, MP está relacionado para o jogo da noite desta quarta-feira, contra o Flamengo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, as 21h30, no Maracanã. Ele, porém, perdeu a vaga de titular e a tendência é que comece no banco de reservas.

A informação que Marcos Paulo não pretende mais renovar com o Fluminense foi dada esta semana pelo "canal do Marcelo Jorand" e confirmado pelo ge.

Em dezembro de 2020, o Fluminense havia voltado a se reunir com Marcos Paulo e seu estafe e apresentou uma nova proposta de renovação, com extensão de contrato por três anos. A tentativa foi a segunda da atual diretoria tricolor, do presidente Mário Bittencourt, que assumiu o clube em junho de 2019. A primeira foi em junho de 2020, também sem êxito, uma vez que o atacante e seus representantes já projetavam uma transferência para a Europa na janela seguinte.

As renovações e não renovações de Marcos Paulo

Considerado uma das maiores joias formadas por Xerém dos últimos anos, Marcos Paulo sempre foi visto dentro do Fluminense como potencial maior venda da história do clube. Recorde que pertence à venda de Gerson à Roma-ITA, em 2015, por 17 milhões de euros.

Marcos Paulo assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense em julho de 2018, quando estava no Sub-17, ainda na gestão de Pedro Abad. O vínculo teve validade de dois anos, até julho de 2020, e multa rescisória para o exterior de 45 milhões de euros (R$ 205 milhões na cotação da época).

Pouco depois, o clube recusou uma proposta da Roma e, diante do assédio, em outubro do mesmo ano decidiu fazer uma renovação contratual com o jogador com reajuste salarial. O objetivo era valorizar o atleta e aumentar também a multa para o mercado interno, calculada em cima dos vencimentos. As partes aproveitaram para estender o vínculo para três anos, máximo permitido pela Fifa para jogadores entre 16 e 18 anos, até julho de 2021.

Neste período, o Watford chegou ase interessar pelo atacante e entrou contato com o estafe, mas acabou fazendo proposta por João Pedro, companheiro de ataque de Marcos Paulo no Sub-17.

Marcos Paulo foi promovido para os profissionais em 2019. Ele completou 18 anos em fevereiro daquele ano e a partir de então já poderia assinar vínculos de 5 anos com o Flu. Na época, com a direção Abad amarrando as novas eleições para a saída antecipada, não houve conversas para renovação.

A atual direção, do presidente Mário Bittencourt, assumiu o clube em junho de 2019 após as eleições antecipadas. A primeira proposta para renovação de contrato com Marcos Paulo ocorreu em junho de 2020. Mas não houve acordo, já que o atleta já vislumbrava uma negociação para a Europa na janela de transferência seguinte.

Novas conversas ocorreram em dezembro, mas também sem sucesso. E em janeiro de 2021, o atacante entrou nos seis meses finais de contrato e está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube.

O Fluminense apostava na venda de Marcos Paulo em 2020 para aliviar as finanças do clube na temporada. O próprio presidente Mário Bittencourt admitiu em entrevistas que o atacante era a “bola da vez” para ser negociada. A expectativa inicial da diretoria era conseguir vender MP por, no mínimo, 10 milhões de euros (cerca de R$ 65,5 milhões) na janela do meio do ano. No entanto, a pandemia de Covid-19 paralisou as competições e esfriou o mercado da bola. Na volta dos jogos, o atacante também alternou momentos de titular e reserva.

Nos dias finais da janela, o único negócio que acabou avançando foi uma conversa de empréstimo com opção de compra com o Torino, da Itália. Mas os clubes não chegaram acordo em valores e prazo de pagamento e o negócio não foi concretizado.

