Maior campeão boliviano, Bolívar passa a fazer parte de grupo dono do Manchester City

Maior campeão nacional da Bolívia com 29 conquistas, o Bolívar anunciou nesta segunda-feira que passará a fazer parte do City Football Group, grupo que comanda o Manchester City, além de outros nove clubes espalhados pelo mundo.

O projeto faz parte do planejamento para o ano do centenário do clube, em 2025. Os dirigentes anunciaram que o Bolívar terá uma das melhores estruturas da América do Sul, com capacidade para 80 atletas.

Entre os objetivos, estão uma hegemonia local - o Bolívar venceu apenas um dos últimos cinco Campeonatos Bolivianos -, além de campanhas de destaque nas competições continentais.

O clube, que em 2020 caiu na fase de grupos da Libertadores após ficar no terceiro lugar do grupo do Palmeiras, tem como colocação máxima um quarto lugar no principal torneio da América do Sul. Ainda foi vice da Sul-Americana em 2004, quando perdeu para o Boca Juniors.

Os clubes do grupo City pelo mundo:

Girona (Espanha)

Estac Troyes (França)

Lommel SK (Bélgica)

New York City (Estados Unidos)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Melbourne City (Austrália)

Sichuan Jiuniu (China)

Yokohama Marinos (Japão)

Mumbai City (Índia)





