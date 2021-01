Manchester City goleia o Crystal Palace e assume a vice-liderança do Inglês

(Foto: Getty Images)





O Manchester City venceu o Crystal Palace por 4 a 0 neste domingo, no Estádio Etihad, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro Stones marcou duas vezes. Gündogan e Sterling completaram o placar, com dois belos gols. O City, que chegou a ser considerado fora da briga pelo título da Premier League por causa do início ruim de campanha, agora é o segundo colocado na tabela, com 35 pontos, dois a menos do que o rival United.

Franca ascensão

Desde a derrota para o Tottenham, no dia 21 de novembro, o Manchester City não sabe mais o que é perder. São 15 jogos de invencibilidade em todas as competições. Foram cinco vitórias nas últimas cinco partidas pelo Campeonato Inglês. O City tem 35 pontos, contra 37 do Manchester United. Além disso, ainda "deve" o jogo adiado contra o Everton, válido pela 16ª rodada.

Destaque da partida

O zagueiro Stones foi talvez o principal destaque da goleada do City sobre o Crystal Palace. Ele marcou os seus dois primeiros gols com a camisa do time no Campeonato Inglês, em 171 jogos na competição.

Coadjuvantes de luxo

O meia Kevin De Bruyne alcançou neste domingo a marca de 100 assistências pelo Manchester City. São 31 a mais do que qualquer outro jogador da Premier League desde que ele estreou pelo clube.

O meia Ilkay Gündogan chegou a quatro gols nos últimos seis jogos pelo Campeonato Inglês, mesmo número que havia feito nas 55 partidas anteriores. Foi o sexto gol dele na temporada, em todas as competições, recorde em um único ano pelo City.

Sterling completou a goleada do Manchester City sobre o Crystal Palace com um belo gol de falta.

Globo Esporte