Marinho, do Santos, é eleito o melhor jogador da Libertadores e ganha anel de pedras preciosas

Apesar do vice-campeonato, Marinho, do Santos, foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores em votação popular realizada no site de um dos patrocinadores do torneio sul-americano.

O anúncio foi feito ainda no Maracanã, após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras na decisão. O atacante do Peixe teve atuação apagada.

Marinho superou o companheiro Soteldo e também Weverton e Rony, do Palmeiras, que também concorriam ao prêmio.

Na Libertadores, Marinho disputou dez jogos e marcou quatro gols. Dois deles na fase de grupos, contra Delfín e Olimpia, e outros dois no mata-mata, diante de LDU e Grêmio.

O anel foi criado à imagem do Maracanã, palco da final. A joia, que tem 30 gramas de ouro, possui ainda 131 diamantes, uma safira amarela e uma esmeralda, além das inscrições "Best of The Tournament" e "Conmebol Libertadores".

Globo Esporte