Mascherano assume cargo de diretoria na seleção argentina

Em novembro de 2019 Javier Mascherano anunciou sua aposentadoria do futebol. Nesta quarta-feira, quase dois meses depois, a Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou que o ex-jogador de 36 anos voltará a trabalhar com a seleção, dessa vez em um cargo de diretoria. Mascherano integrará o Departamento de Metodologia e Desenvolvimento das seleções nacionais, a ser apresentado em breve.

De acordo com o portal argentino "Infobae", o departamento será criado para integrar metodologia e preparação física de todas as categorias de base da seleção argentina (Sub15, Sub17 e Sub20). Se juntam a ele os preparadores físicos Pablo Blanco e Oscar Hernández Romero.

Ainda segundo o portal, encontrar novos talentos no interior do país junto com os departamentos de alta performance também será uma função do ex-jogador.

Essa será a primeira experiência de Javier Mascherano fora das quatro linhas. Ele anunciou sua aposentadoria após derrota do Estudiantes para o Argentinos Juniors, por 1 a 0, pelo Campeonato Argentino, onde disputou 11 partidas entre janeiro e novembro deste 2020.

Mascherano conquistou 21 títulos na carreira, incluindo duas Ligas dos Campeões com o Barcelona e um Campeonato Brasileiro com o Corinthians. Ele foi revelado pelo River Plate em 2003 e passou ainda por West Ham, Liverpool, Hebei Fortune (China) e, por último, o Estudiantes.

Pela seleção argentina, disputou as Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018, tendo sido vice-campeão no Mundial do Brasil. Ele conquistou das medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, em 2004 e 2008.

Globo Esporte