"Mbappé tem que melhorar", diz Pochettino após empate no Campeonato Francês

(Foto: Philippe DESMAZES / AFP)





A estreia de Mauricio Pochettino como técnico do Paris Saint-Germain teve um gosto amargo. Sem Neymar e outros oito jogadores, a equipe conseguiu apenas um empate com o Saint-Étienne, por 1 a 1, e viu o Lyon, de Lucas Paquetá, se afastar na liderança do Campeonato Francês. Insatisfeito, o argentino criticou seus jogadores.

Mbappé tem que melhorar, assim como todos os outros jogadores. Esperava outro resultado. Tivemos posse e algumas oportunidades. Não fomos além de um empate e é preciso melhorar muito.

- Estou um pouco desiludido porque somos o PSG e queremos vencer sempre. Mas tivemos apenas três dias de treinos, foi pouco tempo de preparação. Por isso, haverá muita coisa para melhorar. Este não é o resultado que desejávamos, mas o Saint-Étienne merece este ponto - completou o treinador.

Apesar das críticas, o técnico reconheceu o esforço dos atletas. Pochettino, que estava desde dezembro de 2019 sem clube após seis temporadas no comando do Tottenham, também falou sobre o retorno à beira do campo.

- Os jogadores lutaram e mostraram uma grande mentalidade, boa atitude e empenho. Claro que terão que se adaptar. Temos que melhorar em muitas situações com bola e no desenvolvimento das jogadas (...) Estou muito feliz por estar de volta após 14 meses. Agora a sensação foi muito estranha, porque na última vez que estive no banco estavam 62 mil pessoas nas arquibancadas.

