Milan anuncia Mario Mandzukic, e Ibra brinca: "Agora seremos dois para assustar"

O Milan ganhou um novo reforço até o fim da temporada: Mario Mandzukic. A equipe anunciou oficialmente a contratação do atacante de 34 anos, nesta terça-feira, com duração de seis meses. Após a vitória sobre o Cagliari, na última rodada do Campeonato Italiano, o companheiro de equipe Ibrahimovic deu a notícia da chegada do croata.

Mario Mandzukic assinou o contrato, vai vir para o Milan. Agora seremos dois para assustar os adversários!

— Zlatan Ibrahimovic, na última segunda-feira, após a vitória sobre o Cagliari no Campeonato Italiano

O jogador participou da seleção da Croácia que foi vice-campeã mundial em 2018 e estava sem clube desde a saída do Al-Duhail, no Catar. Por conta disso, ele não atua desde março do ano passado.

Com a confirmação da negociação, Mandzukic volta aos gramados da Itália depois de defender a Juventus por quatro anos, de 2015 até 2019. Na passagem pela Velha Senhora, Mandzukic disputou uma final de Champions League contra o Real Madrid, em 2017. A equipe italiana ficou apenas com o vice-campeonato, mas o croata deixou sua marca com um gol de bicicleta que foi eleito o mais bonito da temporada.

Além da passagem pelo futebol italiano, o veterano também defendeu o Atlético de Madrid entre 2014 e 2015. No Bayern de Munique, onde esteve de 2012 até 2014, conquistou a Liga dos Campeões em 2013.





Globo Esporte