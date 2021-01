Ministro japonês vê incerteza, mas diz que Olimpíadas podem acontecer de "qualquer jeito"

(Foto: Getty Images)





Enquanto a pandemia de coronavírus se intensifica no Japão, cresce a rejeição da população em manter a realização das Olimpíadas de Tóquio. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Taro Kono, ministro da Reforma Administrativa e Regulatória, admitiu que os Jogos podem não acontecer como planejado, mas que o evento pode ser mantido de qualquer maneira.

- Precisamos fazer o melhor que pudermos para nos preparar para os Jogos neste momento, mas podemos ir de qualquer maneira. Tudo é possível, mas, como anfitriões dos Jogos, precisamos fazer tudo que pudermos, para que, quando for um “Vai!”, possamos ter uma boa Olimpíada. O Comitê Olímpico deve estar pensando em um Plano B, um Plano C. Mas a situação não é fácil - disse Kono em alguns dos comentários mais fortes de um ministro do governo sobre incerteza sobre os Jogos.

O ressurgimento global do COVID-19, incluindo níveis recordes de infecção no Japão, levantou novas dúvidas sobre os Jogos, que foram adiados por um ano em 2020. Na quarta-feira, o governo japonês ampliou o estado de emergência bem além da região de Tóquio. Novas infecções por coronavírus na capital ultrapassaram 1.500 na quinta-feira, de acordo com a emissora pública NHK.

O apoio da população também diminuiu. Em uma pesquisa realizada nesta semana, 77% dos entrevistados disseram que as Olimpíadas deveriam ser canceladas ou adiadas. O primeiro-ministro Yoshihide Suga, porém, se mantém firme na realização dos Jogos.

Nesta quarta-feira, Suga afirmou não ter ouvido nada sugerindo que os Jogos não iriam adiante e que o planejamento estava "indo a todo vapor".

Ainda que as Olimpíadas comecem no dia 23 de julho, como planejado, os organizadores podem ter que limitar o número de espectadores como forma de proteção contra o coronavírus. O Japão também teria que aliviar os rígidos controles de imigração que impedem a maioria dos estrangeiros de entrar no país. Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020, disse este mês que uma decisão sobre a presença de público deverá ser tomada em fevereiro ou março.

