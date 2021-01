Mirassol volta a vencer Aparecidense e garante acesso à Série C do Brasileiro

O Mirassol está na Série C do Campeonato Brasileiro! O Leão voltou a vencer a Aparecidense, mas desta vez fora de casa. O jogo teve emoção do início ao fim. Mesmo atrás no placar e com um jogador a menos, o time virou o jogo para 2 a 1. A Aparecidense ainda empatou, mas João Carlos, de pênalti, sacramentou a vitória do Mirassol no último lance da partida! O time agora aguarda seu adversário da semifinal.

Aparecidense e Mirassol começaram o jogo com tudo. As duas equipes criaram boas chances e fizeram os goleirões trabalharem! Mas o Camaleão foi quem soube aproveitar melhor o bom momento. Aos 17 minutos, Uederson fez boa jogada pela direita e cruzou na área. Mesmo com marcação, Alex Henrique conseguiu cabecear e encobriu Jeferson, abrindo o placar. O Mirassol quase empatou no lance seguinte, mas Tony fez uma grande defesa em chute de Igor Henrique. Depois dos 20 minutos, a Aparecidense foi melhor, ficou mais com a bola e, consequentemente, criou mais chances. Negueba perdeu uma grande oportunidade já no fim da primeira etapa.

Vendo que o time estava mal, o técnico Eduardo Baptista voltou para a etapa final com três alterações. E elas deram resultado! O Mirassol foi superior no segundo tempo, teve mais volume de jogo e pressionou, mas não soube aproveitar as chances criadas em sequência. Aos 26 minutos, França, que tinha entrado no segundo tempo e estava bem no jogo, deu um carrinho no goleiro Tony e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Mas o time não sentiu nada essa expulsão! Dois minutos depois, Vinícius empatou. E aos 33, Lucas Silva virou a partida. O Camaleão ainda empatou com Marcos Paulos, mas João Carlos de pênalti, no último minuto de jogo, garantiu a classificação do Leão!

Lucas Silva, ex-Vila Nova, começou o jogo no banco de reservas e entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo. Em 10 minutos, o atacante se tornou o herói da partida! Ele foi o autor da assistência para Vinícius marcar o gol de empate logo após o Mirassol ficar com um jogador a menos. Minutos depois, o jogador marcou o gol de virada do time paulista. Ele ainda sofreu o pênalti convertido por João Carlos no fim do jogo. Que dia para o atacante de 26 anos!

Globo Esporte