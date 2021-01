Napoli vence o Botafogo por 2 a 1 na primeira partida da final do Brasileiro Feminino A2

(Foto: Andrielli Zambonin/Napoli)





Com um gramado bastante castigado pela forte chuva no meio-oeste de Santa Catarina, o Napoli venceu o Botafogo por 2 a 1. Os gols foram marcados por Karen (contra) e Malu (duas vezes). Apesar de não poder ter público por causa da pandemia de Covid-19, as jogadoras foram acompanhadas pela técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage.

O Botafogo saiu na frente logo aos sete minutos. Gaby Louvain cobrou falta em direção à área e Karen apareceu para cortar com a perna esquerda. Mas a zagueira foi enganada pelo quique da bola e mandou contra o próprio gol. Nove minutos depois, foi a vez de o Napoli deixar tudo igual no placar. Malu recebeu entre as zagueiras, driblou a goleira Rubi e mandou para o gol vazio.

No segundo tempo o jogo continuou equilibrado. Por volta dos 15 minutos, o Napoli teve um gol anulado com Aninha, que estava em posição irregular. No lance seguinte, o Botafogo respondeu com Kélen. A camisa 11 recebeu na ponta esquerda, puxou para dentro e bateu colocado, mas a bola bateu na trave esquerda da goleira Dida.

Aos 20 minutos, Aninha recebeu na esquerda, passou pela primeira marcadora e, quando passaria por Karen, foi derrubada dentro da área. A atacante Malu cobrou o pênalti no lado direito de Rubi, que pulou para o outro lado.

O jogo de volta será no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. Como não há o critério do gol marcado fora de casa, Napoli será campeão se vencer ou empatar por qualquer placar. Se o Botafogo vencer por um gol de diferença a decisão será nos pênaltis. Qualquer resultado com mais gols a favor da equipe carioca dá o título para o Bota.

Globo Esporte