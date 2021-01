Tempestade Filomena gera preocupação e pode impactar rodada do Campeonato Espanhol

Foto: Divulgação/Real Madrid









As raras cenas de gramados cobertos de neve na Espanha, apesar de belas, podem ser uma dor de cabeça para a liga local. A tempestade Filomena, que vem afetando a Península Ibérica nos últimos dias, se tornou um motivo de preocupação para a organização do Campeonato Espanhol, que pode ser impactado diretamente pelos problemas gerados pelo mau tempo e, principalmente, as nevascas geradas pelo fenômeno.

A preocupação de La Liga se concentra em possíveis problemas logísticos, envolvendo o deslocamento das equipes nas viagens pelo país, além de possíveis tempestades durante os jogos - que poderiam ter horários modificados ou mesmo as datas alteradas. Por isso, o alerta está ligado para os próximos dias.

O Real Madrid, por exemplo, precisou modificar sua operação normal para jogos fora de casa, de acordo com o jornal "Marca". A publicação diz que o elenco geralmente viaja no mesmo dia em que vai a campo, principalmente quando atua no fim da noite, no horário local. Entretanto, por conta de possíveis problemas pela tempestade, os merengues decidiram ir a Pamplona, para o duelo contra o Osasuna, com mais de 24 horas de antecedência, viajando na noite desta sexta.

O Osasuna, rival do Real, já teve seu planejamento impactado pela Filomena, uma vez que não pôde treinar em campo normalmente por conta da baixa temperatura, que congelou o gramado de seu CT. A atividade da última quinta precisou ser transferida para um campo de grama artificial. O mesmo aconteceu com o Atlético de Madrid nesta sexta, fazendo o time de Simeone treinar em ginásio fechado.

A imagem do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, coberto de neve ganhou as redes sociais na última quinta-feira e é simbólica para explicar a situação da zona da capital, considerada uma das mais afetadas pelo fenômeno climático. A região entrou em alerta vermelho, gerando preocupação para três jogos marcados para Madrid no fim de semana: Atlético x Athletic de Bilbao, na elite do futebol local, e Albacete x Alcorcón e Leganés x Almería, pela segunda divisão.

A Agência Estatal de Meteorologia afirma que a tendência é que a nevasca se intensifique nesta sexta e no próximo sábado, quando deve a Filomena deve ocorrer com maior intensidade, com "alerta de risco extremo". A situação deve ser mais amena para o domingo, quando, entretanto, ainda haverá "alerta de risco importante".

O jornal "As" destaca que o duelo entre Celta de Vigo e Villarreal, marcado para esta sexta, deve ocorrer sem problemas de acordo com a previsão do tempo. Entretanto, a preocupação existe justamente para os jogos dos dois primeiros colocados da liga, Atlético e Real Madrid. Estariam previstos até 20 centímetros de neve na zona da capital, onde o Atletic pega o Bilbao, e entre 15 e 20 centímetros na região de Pamplona, onde o Real enfrenta o Osasuna.

