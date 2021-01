Corinthians empresta dois jogadores para a Inter de Limeira

O Corinthians começa 2021 com dois empréstimos para a Internacional de Limeira.

De volta após período cedido ao CRB, o volante Thiaguinho, de 23 anos, jogará o Campeonato Paulista pelo clube do interior. Sem espaço com Vagner Mancini, ele vinha treinando em horários alternativos desde o fim do ano passado.

Outro jogador cedido pelo Timão foi o lateral-direito Matheus Alexandre. O jogador de 21 anos foi revelado pela Ponte Preta, acabou comprado em 2019, mas seguia cedido à Macaca. A ideia da diretoria é que ele ganhe mais rodagem em 2021.

Matheus, que nunca vestiu a camisa do Corinthians, tem contrato com o Timão até o final de 2023. Técnico da Inter, Thiago Carpini elogiou os reforços:

– Thiaguinho pisa muito na área e faz várias funções. Matheus Alexandre é um lateral muito ofensivo e com bastante força – destacou o técnico, que ganhou também o reforço do meia Jadirsson, de 23 anos, que disputou a Copa Paulista pelo Primavera de Indaiatuba.

Thiaguinho chegou por empréstimo em 2018 vindo do Nacional-SP, teve um bom início com Jair Ventura e foi comprado em 2019 por R$ 2 milhões. Sem espaço com Fábio Carille, foi emprestado ao Oeste. No ano passado, passou por Botafogo e CRB. O contrato acaba no fim de 2022.

Globo Esporte