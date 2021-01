Contas para Libertadores: após vice, Santos precisa reagir no Brasileirão por vaga; números

O Santos não tem muito tempo para lamentar o vice da Libertadores. Se quiser se classificar para a próxima edição do torneio sul-americano, o Pexe precisa se reerguer nos seis jogos restantes do Campeonato Brasileiro.

Focado na final, perdida para o Palmeiras, o Santos foi derrotado nos últimos três jogos do Brasileirão, contra Fortaleza, Goiás e Atlético-MG. Nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília) o time comandado por Cuca volta a campo e enfrenta o Grêmio, no Sul.

No momento, o Santos ocupa a décima colocação no torneio nacional, com 45 pontos, a mesma pontuação de Ceará e Corinthians, 8º e 9º colocados, e a cinco pontos do Fluminense, o 7º e último time na zona de classificação.

Com o título do Palmeiras na Libertadores, porém, o cenário de momento daria oito vagas à próxima edição da competição continental, já que Alviverde e Grêmio também decidem a final da Copa do Brasil (e ambos integram o G-7). Dessa forma, se ambos permanecerem no pelotão de cima no Brasileirão, mais uma vaga será liberada.

– É difícil, mas na segunda-feira é pensar no Campeonato Brasileiro e buscar essa vaga. É complicado, mas isso é futebol. Temos que virar a chave e pensar no próximo jogo – disse Diego Pituca, de saída do Santos para o Kashima Antlers, do Japão.

O Santos retornou do Rio de Janeiro ainda no último sábado e iniciará a preparação para enfrentar o Grêmio no começo da semana.

A agenda final do Santos no Brasileirão:

3/2 – Grêmio x Santos – Arena do Grêmio

6/2 – Atlético-GO x Santos – Antônio Accioly

17/2 – Santos x Corinthians – Vila Belmiro

Data a definir – Santos x Coritiba – Vila Belmiro

Data a definir – Santos x Fluminense – Vila Belmiro

Data a definir – Bahia x Santos – Itaipava Arena Fonte Nova

Globo Esporte