Santos deve repetir estratégia de Vladimir e renovar contrato com Sánchez após lesão

O Santos quer repetir uma estratégia utilizada com o goleiro Vladimir para renovar o contrato do meia Carlos Sánchez.

Em recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Sánchez não entra em campo desde outubro de 2020 e tem contrato até julho de 2021. A ideia do Santos é renovar o vínculo pelo menos pela quantidade de meses que o meia ficar afastado dos gramados.

Foi assim que o Santos iniciou as negociações com o goleiro Vladimir. A ideia inicial era prorrogar o contrato do jogador por três meses, mesmo período em que ele se recuperava de uma lesão. Depois, as duas partes entraram em acordo para que ele permanecesse na Vila Belmiro até o fim de 2021, por mais um ano.

A ideia do presidente Andres Rueda é iniciar as conversas com Sánchez nos próximos dias para renovar o contrato.

– O Sánchez faz parte da equipe, faz parte do nosso time. Ele está com um problema de contusão, mas é um jogador com quem contamos. No momento certo, e vai ser em breve, vamos sentar para conversar se renovamos, se estendemos o contrato com ele. Fizemos uma situação similar com o Vladimir. Na prática, nos próximos dias, vamos começar a conversar com o Sánchez, sim. E consideramos ele um jogador fundamental – disse Rueda.

No departamento médico, Sánchez assistiu de perto à histórica classificação do Santos para a final da Libertadores e recebeu os jogadores no CT Rei Pelé depois da vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors.

