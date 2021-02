Fernando Diniz afirma que não cogita sair e vê momento como "um dos piores" do São Paulo

O técnico Fernando Diniz, do São Paulo, afirmou não pensar em deixar o comando do time após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, neste domingo, em Goiânia.

Diniz foi questionado sobre o assunto em uma pergunta com comparação à saída de Cuca do São Paulo, em 2019. Na ocasião, ele disse não conseguir tirar mais dos atletas.

– O momento é ruim, mas não pensei nisso, não. Confio nos atletas e acho que eles têm poder de reagir – afirmou Diniz.

O treinador disse buscar respostas para a queda do São Paulo: de líder do campeonato para quarto colocado.

– É uma pergunta que a gente tenta responder desde que começou essa sequência. Acho que pesa a desclassificação na Copa do Brasil (na semifinal para o Grêmio). Tivemos jogos em que as coisas não aconteceram. O jogo do Coritiba, que a vitória escapou. Hoje com 1 a 1 tivemos o ataque e não fizemos. Buscamos solução todos os dias. Trabalho não está faltando. Ninguém está feliz com isso. É trabalhar e tentar acertar o time – afirmou.

Com a derrota, o São Paulo igualou sua pior sequência sem vitórias sob o comando de Fernando Diniz: sete jogos. Entre setembro e outubro, o time foi eliminado da Libertadores e teve o mesmo período de partidas em jejum.

– Acho que o desempenho que temos hoje é um dos piores desde que estou aqui, depois que virou o ano. Não é que jogamos todas as partidas mal. No (jogo do) Coritiba, fomos bem no segundo tempo, mas na média estamos jogando mal e colhendo resultados piores ainda.

Com o resultado, o São Paulo caiu na tabela. O time só voltará a jogar no dia 10 de fevereiro, contra o Ceará, pois o clássico com o Palmeiras foi adiado pela classificação ao Mundial de Clubes, no Catar (o rival foi campeão da Libertadores).

