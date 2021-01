Olimpíadas de Inverno de Pequim divulgam pictogramas baseados em estilo milenar de gravura chinesa

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022 divulgou na quinta-feira os pictogramas de todas as modalidades que estarão em disputa no evento, programado para serem realizados de 4 a 20 de fevereiro do próximo ano.

Os 24 símbolos foram inspirados em tradicional estilo de gravura chinesa para representar os sete esportes olímpicos de inverno - o esqui freestyle e o snowboarding possuem seis e cinco ícones, respectivamente, em razão das diferenças no equipamento ​​nessas modalidades.

Tal estilo de gravura é feito em execução única e tornou-se marca registrada de obras e trabalhos que datam das dinastas Qing (1636–1912) e Han (206 a.C. a 220 d.C).

- O lançamento dos pictogramas esportivos marca o progresso nos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de Pequim de uma forma visualmente forte. É outro exemplo de apresentação da arte chinesa consagrada pelo tempo de uma forma moderna e de integração - disse o ​​vice-diretor do departamento de cultura e cerimônias de Pequim 2022, Gao Tian.

Globo Esporte