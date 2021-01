Palmeiras enfrenta Tigres ou Ulsan na semifinal do Mundial de Clubes; veja todos os confrontos

Campeão da Libertadores, o Palmeiras já começa a pensar agora no adversário na semifinal do Mundial de Clubes, no Catar. O rival do time paulista sairá do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul, que se enfrentam na próxima quinta-feira, pelas quartas de final, na abertura do torneio.

O representante da Conmebol, assim como o da Uefa (Bayern de Munique), já começam na semifinal. Como o Auckland City desistiu de sua participação em função da Covid-19, o torneio começará na fase quartas de final, com dois jogos. Além de Tigres x Ulsan, também se enfrentam na quinta o Al Duhail, representante do país sede, e o Al Ahly, do Egito, atual campeão africano.

A estreia do Palmeiras no Mundial será no dia 7 de fevereiro, no estádio Education City, mesmo palco da decisão, no dia 11. O Bayern de Munique, campeão europeu, estreará no dia 8, no Ahmad Bin Ali Stadium.

No atual formato do Mundial de Clubes da Fifa, apenas uma vez um brasileiro enfrentou um mexicano na semifinal, em 2017, quando o Grêmio derrotou o Pachuca por 1 a 0, na prorrogação. Na edição inicial da competição, em 2000, com outro formato de disputa, o Vasco enfrentou o Necaxa, do México, pelo grupo B, e venceu por 2 a 1 no Maracanã, garantindo sua passagem à final. O único jogo contra uma equipe sul-coreana não foi pela semifinal, e sim a disputa de terceiro lugar no Mundial de 2010, quando o Internacional venceu o Seongnam Ilhwa Chunma por 4 a 2.

A Fifa fez adaptações na tabela do Mundial 2020 em função da saída do Auckland. Os estádios confirmados foram o Education City, de Doha, e o Ahmad Bin Ali, de Al Rayyan. Não haverá mais partidas no Khalifa International, que iria receber duas delas.

Veja os participantes do Mundial de Clubes:

Bayern de Munique (Alemanha) - campeão da Europa

Ulsan (Coreia do Sul) - campeão da Ásia

Al Ahly (Egito) - campeão da África

Tigres (México) - campeão das Américas Central e do Norte

Al Duhail (Catar) - campeão nacional do Catar

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores

