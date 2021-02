Ponto de Opinião: Final da Libertadores foi cheia de contrastes, mas liga alerta para o Mundial

(Foto: André Durão)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A final da Taça Libertadores desse sábado (30) entre Palmeiras e Santos foi um jogo muito estudado, muito complicado de se assistir, mas ganhou quem soube segurar os ânimos e a empolgação. Com uma bela cabeçada de Breno Lopes, em uma ascensão meteórica no futebol, o Verdão levou a sorte e o caneco para casa, em seu segundo título da Liberta.

Por mais que a final tenha sido brasileira, o futebol apresentado foi bem abaixo de uma decisão. Por mais que seja uma final e seja uma partida mais difícil, era esperado um espetáculo melhor. Faltou o futebol que consagrou as equipes na competição e sobrou faltas e desentendimentos entre jogadores e comissão técnica.

Em um lance infeliz e determinante do jogo, o técnico Cuca foi expulso e, segundos depois, saiu o gol alviverde. A partida foi muito estudada, truncada, com os dois times se segurando mais na defesa e arriscando pouco ao ataque. Não é à toa que os minutos finais de partida foram mais importantes do que todo o jogo.

Neste sentido, o Mundial de Clubes se torna um alerta para o Palmeiras. Bayern chegará empolgado para embalar a temporada e ganhar mais uma vez o Alemão, além de outros representantes que veem embalados. É preciso uma atenção maior se quiser levar o título para casa. Abel será importante para organizar o time para a possível final contra o clube da Baviera.

Vamos aguardar. Dia 11 será o grande dia para o Palmeiras nesta nova década. A sorte está lançada.