Ponto de Opinião: Nota do Botafogo-SP mostra o amadorismo da diretoria em queda no Brasileiro

(Foto: Aiton Cruz/Gazeta de Alagoas)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O Botafogo de Ribeirão Preto confirmou nesta semana sua queda para a série C do Campeonato Brasileiro. A derrota para o CSA, combinado com os resultados de Náutico e Vitória, confirmaram a queda iminente do time paulista que esteve pouco inspirado durante toda a temporada 2020.

Na busca por uma solução, os torcedores esperaram uma resposta da diretoria. Publicada no site oficial e enviada para a imprensa, a nota oficial mostra como esta diretoria foi irresponsável desde o começo.

O que se destaca inicialmente é que “os erros cometidos foram (e continuam sendo) analisados, para que sejam corrigidos, visando um futuro promissor”. Não é de hoje que o clube vem errando, erra desde o começo de 2020, mas nunca achou uma solução. O próprio cenário do Brasileiro foi nítido de como o elenco foi mal pensado. O Paulistão foi uma vitrine do que viria pela frente.

A diretoria culpa a pandemia pelos problemas, mas todos os clubes do Brasil foram impactados. Se sobressaíram aqueles que souberam aproveitar o tempo para aprimorar, reforçar o elenco e treinar. O Botafogo ficou parado no tempo, esperando um milagre cair do céu. Se preocupou mais com a Arena, que pouco importa neste momento, e largou o futebol. O tricolor virou um espetáculo e não mais um esporte.

Há muito o que fazer para que essa equipe inspire novos ares em 2021. A temporada agora realmente vai começar, dado as devidas proporções de descanso e início do estadual, mas está tudo nas mãos desta diretoria. Ou começa a pensar agora em mudanças ou as quedas serão iminentes. O cenário não é dos melhores, mas com o investimento que o clube teve com Adalberto Baptista, a situação deveria ser outra.

Que 2021 possa ajudar o Botafogo e os torcedores, pois será mais uma vez um ano difícil.

Para quem quiser ler, a nota oficial da diretoria está logo abaixo:

O momento é de tristeza e de dor pelo rebaixamento para a Série C do Brasileiro.

Os erros cometidos foram (e continuam sendo) analisados, para que sejam corrigidos, visando um futuro promissor.

Tivemos um ano extremamente difícil, assim como todo o mundo, que foi imensamente impactado pela pandemia. E, mesmo com a enorme queda das receitas, fizemos o possível e o impossível e honramos todos os nossos compromissos financeiros com jogadores e funcionários (desde o início do projeto). Isso não ocorreu na grande maioria dos clubes da Série B e do futebol brasileiro.

Nos comprometemos, diante da nossa torcida, de que trabalharemos forte e incansavelmente para novamente colocar o Botafogo entre os 30 melhores times do país, conforme prometido no início do projeto do Botafogo Futebol SA.

A meta era atingir Série B até 2022; o fizemos ainda em 2018! Mas sabemos que é um espaço que foi conquistado e que a torcida Botafoguense merece de volta!

A Nação pode ter certeza que o trabalho para a temporada 2021 já começou e em breve nos manifestaremos sobre a formatação do novo elenco. Todas as diretrizes da gestão do futebol serão apresentadas e esclarecidas.

Contamos com a força da nossa torcida para a reconstrução das nossas vitórias!