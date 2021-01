Presidente da CBF anuncia renovação de contrato com Pia Sundhage até 2024

(Foto: Thais Magalhães/CBF)





O presidente da CBF, Rogério Caboclo, anunciou nesta quinta-feira que a renovação do contarto da treinadora da seleção feminina, Pia Sundhage, até 2024. A treinadora sueca de 60 anos tinha contrato com a CBF até agosto, e as duas partes anteciparam a extensão do compromisso.

O anúncio foi feito pouco antes da convocação da seleção para o torneio SheBelieves Cup. A renovação garante a permanência de Pia na seleção nas próximas três grandes competições: os Jogos Olímpicos de Tóquio, no meio deste ano, a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia, e as Olimpíadas de 2024, em Paris.

O contrato de Pia Sundhage já previa uma renovação por mais dois anos, até 2023, mas as duas partes decidiram aumentar o tempo do compromisso.

- Esse cronograma de renovação foi alterado, na medida que as Olimpíadas foram prorrogadas, portanto nosso plano de prorrogação do contrato veio antes do imaginado. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que a Pia vem realizando, os números falam por sim, ela vem desenvolvendo um trabalho que é digno de aplausos - afirmou Caboclo.

- Obrigada, presidente. Eu estou emocionada, meu coração está batendo forte. Isto é uma coisa muito importante. Eu fui chamada pelo presidente e disse ‘sim’. Eu me apaixonei por esse país, pela gente super simpática, pelo futebol e fico muito feliz. Eu não quero perder esta oportunidade, porque as coisas estão acontecendo neste país - comentou Pia.

Globo Esporte