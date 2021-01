Presidente do Avaí diz que pedirá a anulação do jogo contra o CSA

(Foto: Robson Boamorte)





O presidente do Avaí, Francisco José Battistotti, afirmou neste sábado que quer tentar a anulação da partida contra o CSA, neste sábado, em Maceió, pela Série B - os times empataram por 1 a 1.

A alegação do dirigente é de que houve interferência externa com a divulgação do teste positivo de Covid-19 do meia Valdívia primeiramente para o supervisor da partida (Osvaldo Lourenço da Silva Junior) e não ao clube. O jogador foi informado no intervalo que está com coronavírus e não retornou para o segundo tempo.

- O que estranha é que alguém credenciado pelo laboratório liga para o membro da CBF. Estranho que um credenciado do laboratório tenha o telefone direto de um responsável pelo jogo. É muito estranho. Depois chegou a informação de que o laboratório é de uma pessoa vinculada ao CSA. Com essa situação convoquei o jurídico do Avaí pedindo anulação do jogo por interferência externa de pessoas não ligadas ao clube. Se tiver condição, certamente vamos pedir a anulação na segunda.

- Quem deveria receber esse resultado é a pessoa responsável pelo clube, que o laboratório tinha o contato. Essa pessoa recebeu somente após a informação ser passada pela CBF. A pessoa da CBF foi ao banco antes do fim do primeiro tempo. O responsável pelos resultados recebeu cinco minutos após estar no vestiário - afirmou Battistotti.

O Lufer Laboratório de Análises Clínicas, que realizou os testes em nove jogadores do Avaí neste sábado pela manhã (atletas já contaminados uma vez não precisam passar por exames), pertence a Lumário Rodrigues, superintendente de futebol do CSA.

- Nós já pedimos uma contraprova do Valdívia. O exame que fizemos foi o primeiro para o jogo contra o CSA cumprindo o protocolo, apresentamos o resultado negativo. Pedimos ao laboratório (em Alagoas) que fizesse os exames e nos encaminhasse até hoje às 22h ou amanhã pela manhã, para fazer o jogo contra o Juventude (na terça-feira).

- As pessoas que fizeram o protocolo são pessoas entendidas. Deram 72h para fazer o exame e entregar a CBF. Sou administrador, não sei se está certo ou não. Então, que a CBF exija em 24h e deixe um laboratório em cada local de partida. Não pode ter o protocolo, cumprir o protocolo, e de repente por interesses externos da partida vai e comunica um representante da CBF. Como descobriu o telefone? - questionou o presidente do Avaí.

Procurado pelo ge, Lumário Rodrigues disse que o exame seguiu o trâmite normal e que informou o Avaí assim que recebeu o resultado.

- O exame foi enviado ao supervisor Vinicius (Almeida). Mandei via WhatsApp perto das 16h38. Todos os exames juntos. Oito foram enviados, falta um. Normal, assim como fizemos com outros clubes, como o Juventude. Os clubes pedem urgência para saber se o jogador joga - falou.

A polêmica rendeu ainda críticas do técnico do Avaí, Claudinei Oliveira. Segundo ele, o laboratório tentou prejudicar o Avaí com a divulgação do resultado durante a partida.

O médico do Avaí, Pedro Araújo, em entrevista ao SporTV, também criticou como o aviso foi feito.

- A notícia foi durante o jogo, pelo coordenador da CBF. Sem nenhum documento, e o jogo seguiu. Recebemos o documento no intervalo. O que soa estranho é a brevidade do resultado e que o vice-presidente do CSA é um dos donos do laboratório.

CSA e Avaí são adversários diretos na luta pelo acesso à Série A. O time de Alagoas tem 53 pontos, em quinto. Os catarinenses aparecem em sétimo, com 49 (veja como está a classificação).

Valdívia, por enquanto, não poderá deixar Maceió. O clube aguarda o resultado da contraprova. Caso o teste seja positivo novamente, o jogador será obrigado a permanecer por cerca de dez dias isolado para só depois retornar a Santa Catarina.

O que diz a CBF

A entidade se posicionou por nota:

1 - Conforme previsto no protocolo das competições, todos os jogadores do Avaí realizaram testes antes do jogo diante do CSA, com resultados negativos.

2 – Visto que o Avaí tem jogo marcado para a próxima terça-feira, 19, diante do Juventude, os atletas foram submetidos a novo exame neste sábado, em laboratório escolhido pelo clube, no qual foi detectado o resultado positivo do jogador Valdívia.

3 – Durante o primeiro tempo do jogo de hoje contra o CSA, o Supervisor da partida foi informado do resultado do exame por um profissional credenciado do laboratório responsável. Por zelo, comunicou ao médico do Avaí que, após confirmar o resultado do exame enviado pelo laboratório, tomou a decisão de retirar o atleta do jogo.

