Presidente do Cruzeiro cita planos de 2021 junto de Felipão e garante continuidade de Deivid

Perto do fim da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro já está com o planejamento para 2021 em andamento. E junto do técnico Luiz Felipe Scolari. É o que garante o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues.

- Temos tratado com ele (o planejamento). Até semana passada, nos reunimos. Pré-temporada e reforços têm sido conversado com ele – disse o dirigente do clube em entrevista a Globo.

Segundo o dirigente, a conversa com Luiz Felipe Scolari tem ocorrido normalmente e de maneira interna. Há duas semanas, eles se reuniram para tratar sobre 2021. O treinador, na última coletiva de imprensa, demonstrou insatisfação com a qualidade do elenco, por exemplo.

- Na verdade, quais são as insatisfações públicas? Dele comigo, a gente sempre conversou. Já vi reportagens que, quando eu pergunto ele, ele disse que não foi ouvido. Vamos conversar, que a gente vai entender quem vai vir, como vai vir. Isso a gente tem conversado internamente.

O presidente do Cruzeiro considera como normal a reclamação do treinador quanto à qualidade do grupo, citando exemplos de Lisca no América-MG e de Pep Guardiola no Manchester City, da Inglaterra.

- Salário atrasado é normal (a reclamação). Se for pegar reclamação com a equipe não performar, ontem mesmo o Lisca falou no América, que já subiu. É normal o treinador estar insatisfeito com desempenho da equipe. Se hoje você for lá no Manchester City, o Guardiola vai estar insatisfeito, vai falar que quer reforço.

É normal que o treinador brigue, que queira equipe qualificada. Claro que a equipe quer fazer isso também. Claro que isso tem que se encaixar no orçamento.

Sobre a insatisfação de Felipão também sobre a questão dos salários atrasados, o dirigente do clube admitiu o fato, principalmente por Scolari estar no comando do elenco e também ver a situação de outros funcionários do clube.

- Como qualquer técnico, tem a preocupação dele. Não só por gerir elenco. É uma preocupação natural que todo mundo tem. O que eu explico para ele, falava com os jogadores, que eles falavam que era complicado uma pessoa que ganha menos, está chateada com o salário que não está em dia. Aí eu falo: se você fica chateado, imagina eu que tenho a obrigação de pagar. Eu, nos meus negócios privados, que sempre tive na minha vida, sempre busquei e honrei não só pagar salários, como dar benefícios aos meus colaboradores. Se pegar amostragem com quem trabalhei no dia, vai ver o quanto ajudei.

Deivid continua

Desde o início da gestão de Sérgio Santos Rodrigues, Deivid teve a garantia de permanência, pela terceira vez, realizada pelo presidente cruzeirense. Ele já havia garantido a continuidade do atual diretor técnico de futebol, um dos principais alvos de reclamação da torcida.





