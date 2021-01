Racing Point já é Aston Martin nas redes sociais; novo carro será apresentado em fevereiro

Adeus ano velho. Feliz ano novo. A Racing Point parece ter adotado o lema para, na virada do ano, deixar para trás a antiga identidade e, enfim, passar a se chamar Aston Martin. A mudança foi vista nas redes sociais do novo time, que também abandonou o rosa e se vestiu de verde, a tradicional cor da marca britânica de carros esportivos.

Apesar de estar presente na F1 nestes últimos anos através do patrocínio da RBR, o retorno da Aston como equipe encerra uma ausência de 61 anos da marca na categoria, quando encerrou sua primeira participação no GP da Inglaterra de 1960.

- Um novo ano, um novo eu.

Ainda que não tenha anunciado uma data específica, o time confirmou que revelará o novo carro - e a nova pintura - em fevereiro, mês que marca a apresentação da maioria dos carros da F1.

- Tivemos quase um ano de preparação para chegar a este ponto e estamos realmente ansiosos para ver a reação quando finalmente revelarmos nossa nova identidade como Aston Martin Fórmula 1 Team. Representar uma marca tão icônica é um grande privilégio para cada membro da equipe. Nós ganhamos uma reputação bem merecida por brigar de igual com equipes maiores, então estamos confiantes de que podemos orgulhar o nome Aston Martin desde o início. É o início de uma nova jornada e posso sentir uma energia extra na equipe, com a determinação de levar o desempenho mais longe do que nunca - afirma o chefe da equipe, Otmar Szafnauer

A Aston assume a estrutura da Racing Point após um ano de mais altos que baixos. Um dos pontos baixos foi controvérsia sobre cópia de peças da Mercedes, que fez o time perder dinheiro e 15 pontos na tabela do Mundial - o que consequentemente jogou o time para o quarto lugar, logo atrás da McLaren. Por outro lado, produziu um carro veloz, que proporcionou pódios de e pole de Lance Stroll e também de Sergio Pérez, que também conquistou sua primeira vitória na F1 com a equipe.

