Renault vira Alpine na F1 e revela novas cores em pintura temporária do carro de 2021

Em uma coletiva de imprensa para falar sobre a reestruturação que fez a Renault mudar de identidade para Alpine na F1, nesta quinta-feira, a equipe aproveitou para dar um gostinho da pintura do carro de 2021, que será lançado de forma definitiva em fevereiro. Segundo a escuderia, a parte preta do A521 é uma homenagem ao A500, protótipo da equipe que foi as pistas em 1975, guiado por Jean Pierre Jabouille. Já a parte colorida remete claramente às cores da bandeira da França.

- A pintura apresentada hoje é a primeira evocação da nova identidade da equipe Alpine F1. Alguns dos elementos gráficos estruturais permanecerão no uniforme de corrida enquanto outros mudarão. O emblema Alpine "de grandes dimensões" em um sistema gráfico tricolor é o primeiro símbolo claro da identidade da marca no automobilismo. "O azul, o branco e o vermelho referem-se às cores das bandeiras francesa e britânica, o que é muito importante para nós - afirma Antony Villain, diretor de design.

O nome do carro atual é uma união entre o nome do primeiro modelo da marca, o A500, com o ano de 2021, quando a Alpine efetivamente entra como equipe de fábrica na F1. Assim como o carro, as redes sociais do time já assumiram a nova identidade.

Na temporada 2021, a Alpine terá o retorno à Fórmula 1 do espanhol Fernando Alonso para se juntar ao francês Esteban Ocon - o australiano Daniel Ricciardo deixou o time rumo à McLaren.

Com o nome Renault, a equipe está na sua terceira passagem pela F1, tendo sido responsável pela introdução dos motores turbo, em 1977, além de ter conquistado o bicampeonato de pilotos e construtores em 2005 e 2006, com Fernando Alonso.

Globo Esporte