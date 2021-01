Riot divulga calendário e detalhes sobre o campeonato VALORANT Challengers Brasil

Depois do sucesso do First Strike, chegou a hora de anunciar os planos e o calendário para a primeira etapa do VALORANT Challengers Brazil, o início do cenário oficial do FPS na nossa região. As inscrições para a Qualificatória Aberta começam já nesta quarta-feira, dia 13, e teremos até 512 equipes disputando oito vagas no primeiro grande evento de 2021.

Você já conhece diversas equipes e talentos que apareceram e se provaram nesses primeiros meses de construção do cenário competitivo no nosso país. Acompanhou round a round as partidas, aprendeu as habilidades de Duelistas, Controladores, Sentinelas e Iniciadores, entendeu cada pixel dos mapas… É o momento de ir além. A hora em que subiremos para um novo patamar do game no Brasil.

O cenário competitivo brasileiro de VALORANT distribuirá um total de R$ 620 mil ao longo do ano - sem contar os valores destinados ao Masters e ao Champions, a serem confirmados posteriormente. Teremos um modelo diferente, aberto e novo. Não deixe de conferir abaixo algumas informações importantes para ficar por dentro de todas as etapas desse primeiro Tour competitivo no Brasil.

Formato

A Qualificatória Aberta garante vaga no Challengers. Por etapa, serão três fases Challengers que darão vaga na final regional, chamada de VALORANT Masters. Cada etapa Challengers terá a duração de duas semanas, com oito times por edição.

Para o Challengers, o formato será de disputa em dupla eliminação. A primeira semana contará com dois grupos de quatro equipes cada. Na segunda semana, teremos a final e a repescagem, ambas em série melhor de três.

Nesta primeira fase, as oito equipes virão da Qualificatória aberta, posteriormente, as quatro melhores equipes desta fase já estão classificadas para o Challengers seguinte, onde vão encontrar outras quatro vindas do qualificatória aberta. Na segunda e terceira etapa do Challengers, os quatro primeiros estarão garantidos no Masters.

O Masters acontece nos dias 19, 20 e 21 de março e será o torneio que encerra a primeira Etapa do VALORANT Challengers Brazil. As quatro melhores equipes da segunda e terceira etapas do Challengers estarão classificadas para disputar o Masters.

No Masters, por sua vez, as equipes somarão pontos para disputar o VALORANT Champions, o torneio mundial, que vai rolar de 29 de novembro a 12 de dezembro.

Equipes Femininas

Estamos muito animados com o engajamento das jogadoras de VALORANT na nossa comunidade. Ao observarmos o surgimento de um cenário feminino de VALORANT Esports forte e engajado, buscamos formas de incentivar as organizações profissionais a abraçar este novo cenário, identificando as jogadoras com potencial, investindo e preparando-as para os principais torneios da Riot.

Por isso, estamos ajustando nossas políticas para o VALORANT Challengers e demais torneios oficiais de VALORANT da Riot Games para que uma mesma organização profissional possa ter mais um time inscrito em um torneio da Riot Games, desde que este segundo time tenha uma line-up exclusivamente feminina (equipes mistas não serão consideradas como uma equipe feminina).

Teremos mais iniciativas no futuro para incentivar o cenário feminino de VALORANT Esports, e traremos mais novidades em breve.

Realização Online

Desde o início da pandemia, prezamos sempre pela segurança e a saúde de todos os envolvidos na operação do VALORANT Challengers Brazil - jogadores, equipes e parceiros de operação e transmissão, imprensa. E conforme as orientações de enfrentamento ao COVID-19 definidas pelas autoridades sanitárias, avaliamos que mesmo os procedimentos utilizados na Final da Segunda Etapa do CBLOL 2020, e no VALORANT First Strike, não seriam a solução para operarmos o campeonato, com muito mais jogadores e colaboradores envolvidos na produção diária em nossos estúdios. Por este motivo, o torneio começará de forma remota. Todos os jogadores disputarão as partidas a partir de seus locais de quarentena, e os membros da equipe de produção e operação do torneio também trabalharão de suas casas. As organizações receberão o suporte do time da Riot Games na preparação e testes de suas conexões.

Para isso, alguns requisitos e normas deverão ser cumpridas, além do regulamento sobre idade, ranque, equipamento e todos os detalhes que podem ser conferidos no link abaixo:

Clique aqui e confira o regulamento completo para o VALORANT Challenger Series

Transmissão

Não teremos transmissão da Qualificatória aberta, mas todas as partidas do VALORANT Challengers serão transmitidas nos canais oficiais do VALORANT no Youtube e na Twitch. Os jogos serão sempre aos sábados e domingos, começando às 19h, horário de Brasília.

https://www.twitch.tv/valorant_br/

https://www.youtube.com/c/VALORANTbr

Inscrição

Todas as inscrições para a primeira etapa deverão ser realizadas na plataforma Battlefy. O prazo para as inscrições começa às 15h do dia 13 de janeiro e vai até às 15h do dia 25 de janeiro.

Clique aqui para inscrever sua equipe na Battlefy.

Discord Oficial da Qualificatória Aberta