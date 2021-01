Santos acerta venda de Lucas Veríssimo para o Benfica

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





O Santos acertou nesta segunda-feira a venda do zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica, de Portugal. O presidente Andres Rueda e o jogador já assinaram o contrato de transferência. Agora, falta apenas a assinatura dos portugueses, que é aguardada ainda nesta segunda.

Os portugueses vão pagar 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) em três parcelas para o Santos. Lucas Veríssimo, apesar de já ter assinado com o Benfica, só irá se transferir depois de disputar a Libertadores pelo Peixe.

Com a negociação confirmada, Lucas Veríssimo viaja com a delegação para Buenos Aires, onde o Santos enfrenta o Boca Juniors nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Libertadores.

As negociações entre Santos e Benfica se arrastam há meses e tiveram a participação decisiva do presidente Andres Rueda e dos empresários Paulo Pitombeira e Marcelo Pettinati nas últimas semanas. Os portugueses haviam oferecido o mesmo valor, mas em cinco anos e com a ida imediata, à época ainda no início do mata-mata da Libertadores.

O Santos, por causa da proximidade com as eleições presidenciais, precisava da aprovação do Conselho Deliberativo para acertar a venda. Os conselheiros não aprovaram a negociação para o Benfica.

No período de negociações, Lucas Veríssimo pediu para o Santos para não entrar em campo contra o Grêmio, na partida de ida das quartas de final da Libertadores. O técnico Cuca e a promessa da diretoria de que o assunto voltaria a ser discutido depois convenceram o zagueiro a jogar.

Agora, com a venda para o Benfica acertada, Lucas Veríssimo já sabe que irá para a Europa depois da Libertadores.

Globo Esporte