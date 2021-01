São Paulo vence o Minas e encara o Flamengo na final da Copa Super 8 de basquete

(Foto: João Pires/LNB)





São Paulo e Flamengo, duas das camisas mais tradicionais do esporte brasileiro, farão a final da Copa Super B de basquete neste sábado, às 16h, no ginásio Antônio Prado Jr, em São Paulo. Nesta terça, o Tricolor Paulista derrotou o Minas - atual líder do NBB - por 78 a 70, carimbando o passaporte para a decisão. Mais cedo, o Flamengo bateu o Bauru na primeira semifinal, ficando com a outra vaga. Com 16 pontos marcados cada, Georginho e Bennett dividiram o status de cestinha da vitória são-paulina. Pelo lado do Minas, o americano David Jackson foi o maior pontuador com 14 pontos.

Início ofensivo

O jogo começou com as duas equipes acertando bolas de três. Primeiro foi Jefferson que converteu o primeiro chute para o São Paulo. Logo depois, David Jackson respondeu na mesma moeda para o Minas. Aos poucos, porém, o time mineiro foi cometendo erros em sequência, e o Tricolor aproveitou para abrir. Aos seis minutos, Shamell fez 12 a 6, e, aos oito, Jefferson marcou 14 a 9.

O Minas só foi reagir após a entrada de Queirós, que ajudou a sua equipe a empatar a 14 a 14 no minuto final do primeiro quarto. Motivado, o time mineiro foi com tudo para a virada e conseguiu, pois a cinco segundos do fim, Gui Santos sofreu falta e converteu dois lances livres: 16 a 14, placar final do primeiro período.

O jogo seguiu intenso no segundo quarto. Bennett, com duas cestas seguidas, virou para o São Paulo. Gui Santos acertou uma bola de três na sequência, mas Jefferson fez o mesmo na jogada seguinte, recolocando o Tricolor na frente: 21 a 20. A partir de então, o São Paulo passou a administrar o resultado. Aos cinco, Bennett avançou sozinho e marcou 25 a 20.

O lance foi a senha para o Minas se organizar e buscar nova reação. Comandado por JP Batista, o time mineiro igualou em 25 a 25 a menos de seis minutos para o intervalo. O São Paulo reequilibrou as ações após tempo técnico pedido por Cláudio Mortari. Melhor nos rebotes, o Tricolor foi mais eficiente nos dois minutos finais, conquistando a vitória parcial de 37 a 34.

São Paulo se impõe

Bennett marcou os dois primeiros pontos do terceiro quarto. Segundos depois, Georginho converteu dois lances livres. O Minas começou a reagir a partir de uma cesta de três de David Jackson no terceiro minuto. Aos quatro, Johnson Jr virou para 43 a 41. O São Paulo não se abateu, e, voltou a liderar minutos depois. Aos nove, Lucas Mariano converteu dois lances livres fazendo 56 a 51, placar final do terceiro quarto.

O São Paulo voltou para o quarto período a todo vapor. Lucas Mariano, numa bola de três, fez 60 a 51 com dois minutos jogados. Quatro minutos depois, o marcador já apontava 66 a 53 para o time do Morumbi. Sem forças para reagir, o Minas acabou sucumbindo perante o domínio do São Paulo. A 11 do fim, Rafa Moreira ainda diminuiu para 78 a 70, mas já era tarde para buscar a virada.

Globo Esporte