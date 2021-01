Seattle Sounders exerce opção de compra, e Botafogo vende João Paulo por US$ 1 milhão

O meio-campista João Paulo não é mais jogador do Botafogo. O Seattle Sounders, clube norte-americano que defendia desde o início do ano passado, exerceu a opção de compra e ficará com o atleta de 29 anos em definitivo. Pagou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões) para contratá-lo em definitivo. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Canal do TF".

No início de 2020, ainda durante a pré-temporada brasileira, João Paulo acertou a transferência para o futebol norte-americano. Pela transação, o Seattle pagou uma primeira parcela de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões). Agora, os americanos pagarão mais um US$ 1 milhão para ficar com o volante definitivamente: assim como na primeira vez, 60% vão para o Bota e 40% para o Santa Cruz, que detinha parte dos direitos econômicos.

A demora do Seattle se deu, também, por conta da pandemia. A princípio, o empréstimo seria até o fim de novembro. Só que a temporada norte-americana, assim como em todo o mundo, foi atrasada por conta do vírus. O último jogo terminou há poucos dias. O que atrasou a definição. Os norte-americanos tinham até sexta-feira para exercer a opção de compra.

Nesta temporada, João Paulo jogou 25 das 29 partidas do Seattle, a maioria como titular. O brasileiro marcou quatro gols. Aos 29 anos, ele tinha contrato com o Botafogo até 2022.

Com a camisa alvinegra, João Paulo disputou 109 jogos, marcou sete gols e sagrou-se campeão carioca uma vez, em 2018.





Globo Esporte