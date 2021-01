Seleção feminina enfrenta EUA, Japão e Canadá em torneio na primeira Data Fifa do ano

A seleção brasileira feminina está com data marcada para o primeiro compromisso de Data Fifa do ano, na She Believes Cup. O torneio amistoso será realizado entre os dias 15 e 24 de fevereiro em Orlando, nos Estados Unidos. É a sexta edição do campeonato, que inclui quatro das seleções no top 10 da Fifa: Brasil, Japão, Estados Unidos e Canadá.

O primeiro desafio brasileiro será às 18h do dia 18 de fevereiro, contra o Japão. Na segunda rodada, a seleção enfrenta os Estados Unidos às 17h do dia 21 de fevereiro. No último jogo, programado para o dia 24 de fevereiro, Brasil e Canadá se enfrentam às 18h.

O campeonato funcionará como um preparatório para as Olimpíadas de Tóquio, em julho deste ano. Todas as quatro seleções participantes do torneio estão com passaporte garantido para a disputa olímpica.

- Somos muito felizardas, porque teremos pela frente três jogos diante de três grandes adversários que irão disputar os Jogos Olímpicos. A nossa preparação nesse ano olímpico começa da melhor forma - declarou Pia.

A seleção brasileira está em período de treinos em Viamão, no Rio Grande do Sul, desde o dia 5 de janeiro. As 23 jogadoras convocadas por Pia Sundhage ficarão no preparatório até o dia 20 deste mês.

No torneio She Believes, será a primeira vez de Pia enfrentando os EUA desde que assumiu a seleção. De 2008 até 2012, a técnica comandou as norte-americanas e conquistou duas medalhas olímpicas de ouro (Pequim 2008 e Londres 2012), além do vice-campeonato na Copa do Mundo Feminina de 2011.

