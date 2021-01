Sem Messi, De Jong é decisivo em vitória do Barça sobre o Elche

(Foto: Getty Images)





O Barcelona venceu o Elche neste domingo, por 2 a 0, fora de casa, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Desfalcado de Messi (suspenso), o Barça teve como grande protagonista o volante De Jong. Ele marcou o primeiro gol e deu assistência perfeita para o segundo, de Riqui Puig. A diferença do terceiro colocado para o líder Atlético de Madrid segue em sete pontos. Já o Elche se afundou ainda mais na zona de rebaixamento - é o vice-lanterna.

De Jong foi eleito o melhor jogador da partida. O gol que abriu o placar foi com um desvio já em cima da linha. Segundo a Opta, empresa especializada em estatística do esporte, o holandês marcou em uma temporada e meia pelo Barcelona no Campeonato Espanhol mais gols do que em cinco temporadas pelo Ajax no Campeonato Holandês (cinco a quatro). Na atual temporada (2020/21), somando todas as competições, ele tem quatro gols e duas assistências.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, já no fim de semana que vem, o Elche enfrenta no sábado o Valencia. No dia seguinte, o Barcelona medes forças com o Athletic Bilbao, algoz na decisão da Supercopa da Espanha. Confira aqui a tabela da liga espanhola.

A história do jogo deste domingo entre Barcelona e Elche também tem como personagens importantes os goleiros, Badia e Ter Stegen. Apesar de derrotado, o goleiro do Elche realizou grandes defesas ao longo da partida - a da cabeçada de Trincão foi espetacular. Por outro lado, o camisa do Barça foi decisivo para a vitória ao evitar o provável gol de Rigoni, numa finalização cara a cara.

Globo Esporte