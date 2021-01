Sem o Maracanã para o duelo com Palmeiras, Flamengo opta por Brasília e ficará longe do Rio

O Flamengo não vai poder mandar o jogo contra o Palmeiras, dia 21 de janeiro, pela 31ª rodada, no Maracanã. A decisão da diretoria é de levar o jogo para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. O que na prática fará o elenco ficar longe do Ninho do Urubu por uma semana, já que serão três jogos seguidos sem retornar ao Rio, contra Goiás, Palmeiras e Athletico.

A opção mais próxima seria o Nilton Santos, mas a possibilidade é bastante remota. Mesmo com a ausência de público, o Mané Garrincha se tornou uma alternativa vista com bons olhos, até porque o Flamengo enfrenta o Goiás, em Goiânia, três dias antes, e poderia emendar a viagem sem voltar ao Rio de Janeiro.

Além da facilidade logística, conta a favor também o fato de o clube ter uma relação próxima com o governo federal e com a própria cidade, onde fica a sede do banco patrocinador master.

A partir do dia 16 de janeiro, a Conmebol vai montar um escritório no Maracanã, que ficará à sua disposição. No dia 30 será disputada a final da Libertadores. O jogo contra o Palmeiras será o único em que o Flamengo não poderá usar o estádio.

Depois do jogo contra o Ceará, neste domingo, o Flamengo só volta a jogar no Maracanã no dia 7 de fevereiro, contra o Vasco. Antes disso, faz quatro jogos em sequência fora do Rio:

Dia 18/01: Goiás, no estádio da Serrinha

Dia 21/01: Palmeiras, provavelmente no Mané Garrincha

Dia 24/01: Athletico, na Arena da Baixada

Dia 28/01: Grêmio, em Porto Alegre (jogo adiado da 23ª rodada)

Globo Esporte