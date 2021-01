Sergio Ramos mantém "não" a proposta de um ano e fica longe de renovar com o Real, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Depois de meses sem grandes avanços, a negociação entre Sergio Ramos e o Real Madrid para renovação contratual atingiu um impasse. É o que aponta nesta terça-feira o jornal "Marca", que relata um novo estágio nas conversas do defensor com o clube, no qual um acordo "está distante". Ramos tem vínculo com o Real até o fim da temporada, e está livre para assinar um pré-contrato com outras equipes desde a virada do ano.

O maior problema segue sendo o mesmo do início das negociações: o tempo de contrato oferecido pelo clube merengue. A diretoria vem seguindo a política de oferecer apenas renovações por uma temporada a atletas mais velhos, e não abriu brecha para o capitão da equipe que, apesar de ter 34 anos, segue como um dos grandes destaques do elenco.

O "Marca" destaca que até a virada do ano o processo de negociação vinha sendo considerado natural, com jogador e clube tentando fazer prevalecer seus desejos ao longo de reuniões e conversas. Porém, "tudo parece ter mudado nas últimas horas", quando Sergio Ramos teria reiterado seu "não" à proposta de um ano de contrato com o clube. A diretoria, por sua vez, não teria voltado atrás mesmo diante da possibilidade de ver Sergio Ramos assinar com outra equipe sem custos.

Desde a virada do ano, o zagueiro já pode entrar em acordo com outras equipes e acertar sua saída do Real Madrid ao fim da temporada 2020/21. A princípio, o desejo de Ramos era renovar com o Real Madrid, onde chegou em 2005 e se tornou um dos grandes ídolos da torcida. Porém, a exigência do capitão seria ao menos dois anos de vínculo, mesmo sem um grande aumento salarial - que hoje ronda os 12 milhões de euros (R$ 78 milhões) líquidos anuais.

O apresentador Josep Pedrerol, do tradicional programa "Chiringuito de Jugones", afirmou nesta terça que o zagueiro se encontrou com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em uma reunião na semana passada, quando revelou que escutaria ofertas. E, então, teria citado um interesse do PSG em sua contratação - que faria parte de um super-time no qual Messi também estaria nos planos.

O técnico Zinedine Zidane cobrou na última semana uma resolução para a renovação de Sergio Ramos, assim como a de Modric, que também vem negociando um novo acordo com o clube. O "Marca", porém, afirma que o meia de 35 anos está perto de acertar um novo vínculo, até o fim da temporada 2021/22. Entretanto, as conversas com o atacante Lucas Vázquez também estariam emperradas.

Globo Esporte