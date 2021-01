STJD ouve trio de arbitragem e inicia inquérito do caso Ramírez; jogador do Bahia falará em sessão virtual

(Foto: Caíque Andrade)





O Superior Tribunal de Justiça Desportiva ouviu nesta segunda-feira o trio de arbitragem e o delegado da partida entre Flamengo e Bahia para o inquérito do caso de acusação de injúria racial feita pelo meia rubro-negro Gerson contra Ramírez, da equipe baiana.

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, os auxiliares Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis e o delegado Marcelo Vianna foram ouvidos em sessão realizada de forma sigilosa na sede da entidade, no Centro do Rio de Janeiro. Nenhum dos profissionais quis falar com a imprensa.

Gerson, Ramírez, Natan e Bruno Henrique também foram intimados a depor no próximo dia 3 de fevereiro. Os jogadores do Flamengo vão às 10h30, e Ramírez será ouvido virtualmente às 14h30.

Além da esfera esportiva, o caso é também investigado na esfera criminal pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

O técnico Mano Menezes, então treinador do Bahia no duelo com o Flamengo, também seria ouvido nesta segunda-feira, mas pediu para seu depoimento ser virtual, e uma nova data será marcada. Após ouvir todas as partes, a Procuradoria do STJD concluirá o inquérito para decidir se fará a denúncia sobre o caso ou não.

A acusação aconteceu durante o duelo entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 20 de dezembro, no Maracanã.

Globo Esporte