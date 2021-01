Tsunoda treina dois dias em Ímola e diz que não tem medo de errar em ano de estreia na Alpha Tauri

(Foto: Divulgação / Alpha Tauri)





Estreante na Fórmula 1 na temporada 2021, Yuki Tsunoda passou dois dias desta semana treinando no Autódromo de Ímola. Após um período na fábrica da Alpha Tauri em Faenza, também na Itália, em que conheceu engenheiros e outros membros da equipe, o japonês mostrou-se otimista quanto ao início na nova categoria.

- Esta será minha temporada de calouro e vou forçar desde o início para me adaptar ao carro o máximo possível. Eu não tenho medo de cometer erros. Claro que vou tentar limitá-los, mas eles são inevitáveis no começo. Estou confiante que posso aprender com meus erros como provei na Fórmula 2 – disse, em entrevista publicada no site oficial da equipe.

A campanha a que Tsunoda se refere na F2 no ano passado teve três vitórias e um terceiro lugar na temporada. Algo expressivo para quem disputou a primeira temporada completa em 2017 na F4 japonesa, terminando em terceiro. Ele foi campeão da categoria no ano seguinte, e em 2019 disputou a F3 e o Euroformula Open, tendo vitórias em ambas as categorias.

Na F1, Tsunoda usará o número 22. Ele gostaria de correr com o número 11, mas este já é utilizado por Sergio Perez. Assim, optou por dobrá-lo e usará o mesmo com que Jenson Button, de quem é fã, e o compatriota Takuma Sato, que correu na F1 de 2002 a 2008, correram.

Sobre a pressão de ser o único japonês no grid desde 2014, quando Kamui Kobayashi disputou a categoria, Tsunoda se diz tranquilo.

- Estou realmente feliz de ter a torcida dos fãs japoneses. Estou orgulhoso de ser quem levou o Japão de volta ao grid. Pela pressão, eu coloco em mim mesmo, então nada muda neste sentido para mim. Eu quero me esforçar pelo sucesso.

Globo Esporte