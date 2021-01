William José é emprestado pela Real Sociedad ao Wolverhampton

O Wolverhampton anunciou neste sábado a contratação do atacante William José, por empréstimo junto à Real Sociedad. O vínculo do atacante brasileiro com o clube inglês é válido até o encerramento da temporada 2020/21, com opção de compra ao final do período.

William José estava na Real Sociedad desde 2016. Ele marcou 62 gols em 170 jogos pela equipe espanhola em cinco temporadas (incluindo a atual). Em 2020/21, o brasileiro esteve presente em 21 partidas - 10 como titular e 11 como reserva - e balançou as redes seis vezes.

William José vai usar a camisa 12 do Wolverhampton. Ele não deve estar disponível para o jogo de quarta-feira contra o Chelsea, pelo Campeonato Inglês.

Essa é a primeira experiência de William José no futebol inglês. Antes das cinco temporadas na Real Sociedad, o centroavante passou pelo Las Palmas, o Zaragoza, e o Real Madrid. O jogador ainda teve passagens prévias Santos, Grêmio, São Paulo e Grêmio Barueri.

Globo Esporte