Özil chega a acordo e está perto de assinar com o Fenerbahçe, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Sem espaço no Arsenal desde a chegada de Mikel Arteta ao comando, o meia Özil pode ter o Fenerbahçe como nova casa depois de quase sete anos. De acordo com o jornal turco "Fanatik", o alemão vem negociando com o clube há algumas semanas, chegou um acordo salarial e está perto de assinar, concretizando a transferência.

A publicação aponta que Özil não aceitou as primeiras investidas do clube da Turquia, que, porém, continuou a insistir nas negociações. As duas partes teriam chegado a um acordo em uma reunião em Londres, na qual teria ficado acertado um contrato de três anos e meio, com salário de 5 milhões de euros por temporada.

O valor dos vencimentos do alemão no Fener representam uma grande queda, de cerca de 75%, com relação ao salário recebido por Özil no Arsenal. De acordo com a imprensa inglesa, o meia recebia cerca de 20 milhões de euros anualmente, sendo o jogador mais bem pago do elenco - após ter sido contratado como grande astro em 2013, vindo do Real Madrid.

Aos 32 anos, desta forma, Özil indica uma possível aposentadoria no Fenerbahçe, uma vez que seu contrato com o clube encerrará apenas em junho de 2024. O jogador tem ascendência turca, uma vez que sua mãe saiu do país para a Alemanha.

