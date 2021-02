A seis semanas da estreia na F1, Mick Schumacher se diz pronto mentalmente

A seis domingos de fazer sua estreia na Fórmula 1, Mick Schumacher vem realizando sua preparação em casa devido à pandemia de coronavírus. No começo de março, o filho do heptacampeão Michael Schumacher participará dos testes de pré-temporada no Barein pela Haas. Campeão da Fórmula 2, o alemão de 22 anos se sente pronto para encarar o desafio e a pressão natural por ser filho de um dos maiores vencedores da história.

- Estou neste esporte há mais de 16 anos, então acho que em algum momento, especialmente neste ano, sinto que mentalmente estou em uma boa situação e em alta, então tenho certeza de que vamos nos sair bem. Tenho certeza de que a equipe pensou cuidadosamente sobre isso, então tenho certeza de que eles sabem o que estão fazendo - comentou o piloto à TV alemã Sky Sport.

Por causa das restrições de viagens devido à pandemia de coronavírus, Schumacher não conseguiu visitar neste ano a fábrica da Haas, na Inglaterra. No entanto, o alemão espera ter contato pessoal com os integrantes da equipe em breve:

- Por causa da situação da Covid, não posso fazer muito além de treinar. A minha preparação está correndo bem no nível físico e me sinto pronto. Infelizmente, ainda não pude viajar para a Inglaterra e para a equipe, o que teria acontecido muitas vezes num ano normal. Espero que haja uma chance de chegar lá nos próximos dias.

Embora não revele exatamente quais são suas metas na temporada de estreia, dado que a Haas foi a penúltima colocada no Mundial de Construtores de 2020, Mick foca em entregar o melhor possível diante das circunstâncias.

- Queremos ter um bom relacionamento com todos e cada pessoa da equipe. É exatamente para isso que estou trabalhando e tenho um bom pressentimento sobre isso, porque os caras na garagem e fábrica são absolutamente ótimos, então estou muito animado. Quero estabelecer uma meta para mim e isso é, obviamente, me sair bem em todos os aspectos. O quanto isso vai mudar, só podemos ver isso quando a primeira corrida chegar - finalizou.

