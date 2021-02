Acidente assustador com fogo na Nascar termina sem pilotos feridos

(Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)





Prova mais importante da Nascar, as 500 Milhas de Daytona tiveram um acidente impressionante com incêndio na última volta: companheiros de equipe na Penske, Joey Logano e Brad Keselowski disputavam a liderança quando bateram e levaram junto outros pilotos. Apesar das imagens impressionantes e do fogo, principalmente no carro de Keselowski, ninguém se machucou.

Veja as imagens do "Big One', como são conhecidos os acidentes com vários pilotos na Nascar:





- Eu tive uma grande chance na reta final e queria fazer a ultrapassagem para ganhar as 500 Milhas de Daytona, e acabou sendo muito ruim. Não sinto que cometi um erro, mas não posso dirigir o carro de todo mundo, tão frustrante - disse Keselowski.





A crash coming to the finish ends the #DAYTONA500 in the middle of Turns 3 and 4.



Thankfully, all drivers were evaluated and released from the infield care center. pic.twitter.com/MufpozW0d6 — NASCAR (@NASCAR) February 15, 2021



Numa prova marcada pelo grande atraso devido à chuva, Michael McDowell escapou do acidente múltiplo e conquistou uma vitória surpreendente. Foi o primeiro triunfo de McDowell na principal categoria do automobilismo americano.

